Boris Johnson op intensive care

De toestand van de Britse premier Boris Johnson, die worstelt met hardnekkige coronasymptomen, is nog verslechterd. Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab vervangt hem voorlopig.

De Britse premier Boris Johnson, die zondag naar het ziekenhuis was overgebracht, is maandagavond verplaatst naar de afdeling intensieve zorg. Johnson worstelt met hardnekkige symptomen van Covid-19 - koorts en hoesten - en zijn toestand is maandagmiddag nog verslechterd, laat Downing Street 10 weten. Hij zou wel bij bewustzijn zijn, en voorlopig geen nood hebben aan een beademingstoestel.

De 55-jarige Johnson maakte anderhalve week geleden, op vrijdag 27 maart, bekend dat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Hij bleef voortwerken, maar zou dat wel zeven dagen in quarantaine doen in zijn ambtswoning in Downing Street. Elke dag postte hij een filmpje op Twitter, een avond verscheen hij zelfs op de stoep om te applaudisseren voor de Britse zorgverleners.

Dominic Raab

Dat zijn minister van Gezondheid Matt Hancock, die op dezelfde dag met soortgelijke symptomen in zelfisolatie was gegaan, vorige week vrijdag alweer voldoende genezen was om de dagelijkse regeringsbriefing te leiden, en Johnson in quarantaine bleef, deed al vragen rijzen. Dat hij zondag op doktersadvies zelfs naar het ziekenhuis moest om bijkomende tests te laten afnemen al helemaal.

Maandag probeerde zijn communicatieteam de zorgen over de premier nog te relativeren. Hij had 'een goede nacht' achter de rug, vertoonde 'goede luim' en zou vanop zijn ziekbed nog altijd de regering leiden. Dat blijkt nu niet te kloppen. Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab is officieel aangeduid om Johnson 'waar nodig' tijdelijk te vervangen als premier. Raab erkende maandag al dat hij Johnson sinds zaterdag niet meer gesproken had.

Groepsimmuniteit

Dat Johnson zelf hard getroffen is door het coronavirus klinkt extra pijnlijk, omdat zijn Conservatieve regering de jongste weken steeds meer kritiek kreeg omdat ze erg lang wachtte met strenge lockdownmaatregelen. Initieel volgde het Verenigd Koninkrijk het pad van 'groepsimmuniteit', waarbij het de bedoeling was het coronavirus gecontroleerd te laten verspreiden.

Ruim een week na België en de meeste andere Europese landen verscherpte Johnson dan toch de maatregelen en ging het openbare leven ook in het VK plat. Sindsdien raken de Britse ziekenhuizen, sowieso al onderbemand en ondergefinancierd, steeds voller. In het VK is de dodentol maandag opgelopen tot 5.373. Alleen in Italië, Spanje, de Verenigde Staten en Frankrijk zijn al meer coronadoden gevallen.

Churchill

Johnson is lang niet de eerste Britse premier die tijdens zijn ambtsperiode in het ziekenhuis belandt. Labour-premier Tony Blair onderging twee kleine hartingrepen. Anthony Eden worstelde tijdens de Suezcrisis van 1956 met de galblaas, waarna hij een jaar later ontslag nam vanwege gezondheidsproblemen. In 1918 flirtte David Lloyd George naar verluidt zelfs met de dood, toen hij besmet raakte met de Spaanse griep.