Boris Johnson opent deur naar louter Ierse backstop

Boris Johnsons enige uitweg uit het brexitlabyrint is een deal met Europa in oktober. Het plan voor een backstop voor enkel het Ierse eiland komt weer bovendrijven.

De Britse premier Boris Johnson kon zijn Ierse collega Leo Varadkar gisteren niet paaien met brexitbeloftes. Varadkar noemde Johnsons ‘overvloed aan voorstellen’ een lege doos. De Ierse premier eist een juridisch bindende garantie dat er geen harde grens komt tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland. ‘Het ontbreken van een backstop (de garantie dat er geen harde grens komt op het Ierse eiland, red.) staat voor ons gelijk aan een brexit zonder akkoord’, waarschuwde hij.

We moeten hoe dan ook opnieuw onderhandelen. De eerste agendapunten zullen het kostenplaatje en de Ierse grens zijn. leo varadkar Iers premier

Johnson zag zijn plan om verkiezingen uit schrijven voor de brexitdeadline van 31 oktober al in parlementaire rook opgaan. En hij wil ‘nog liever in een gracht gaan liggen’ dan nieuw uitstel te vragen aan Europa. Zijn enige redding is dus een deal met de 27 EU-lidstaten op de Europese top van 17 en 18 oktober. Johnson heeft die deal hard nodig. De Britten zijn zeker in Noord-Ierland niet klaar met de voorbereidingen op een brexit zonder akkoord.

Echt uitgesloten is zo’n deal met Europa niet. Het animo voor een derde verlenging van de brexit is onder het vriespunt gezakt. ‘Niemand in Brussel is bang voor Johnson’, is te horen in EU-kringen. Zelfs de Ieren zijn sinds kort serieus bezig met voorbereidingen op een harde brexit, grenscontroles incluis.

Alternatief

Opvallend is dat Johnson pleit voor een eengemaakte markt voor voeding en landbouw op het Ierse eiland. Voor Ierland, maar ook voor Europa, volstaat dat niet als alternatief voor de backstop, omdat die ene markt beperkt blijft tot sanitaire controles. Maar het voorstel opent wel de deur naar een alternatieve backstop, die beperkt wordt tot Noord-Ierland.

Eigenlijk is dat de regeling die Europa altijd voor ogen had. Noord-Ierland zou daarbij grotendeels onder de Europese regelgeving blijven. Omdat Ierland een eiland is, kunnen de controles en douaneformaliteiten op producten die uit de rest van het Verenigd Koninkrijk komen in de Ierse havens of op de Ierse Zee gebeuren.