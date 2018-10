Boris Johnson schiet opnieuw met scherp op May

Gewezen minister van Buitenlandse Zaken Johnson noemt de brexitplannen van Theresa May 'bedrog', en pleit voor een vrijhandelsakkoord met de EU zoals Canada sloot.

'Vernederend', 'niet pragmatisch', 'ondemocratisch' en 'gevaarlijk en onstabiel, politiek en economisch'. Alsook: 'een schande', 'totale fantasie', 'bedrog' en 'een recept voor voortdurend venijn.'

Daags voor de Britse premier Theresa May de slotrede houdt van het vierdaagse Conservatieve partijcongres, dat sowieso bol staat van de interne stammentwisten over de brexitstrategie, heeft Boris Johnson dinsdagmiddag zelf een speech gehouden waarin hij andermaal brandhout maakt van haar plannen.

'Chuck Chequers'

Zes maanden voor de brexit van kracht wordt, 'is er nog tijd om Chequers weg te gooien', zei Johnson, waarna de zowat 1.500 aanwezige partijmilitanten in een luid applaus ontstaken. Chequers is het buitenverblijf van de premier, waar May deze zomer met haar regering een plan opstelde om de toekomstige relatie met de EU te onderhandelen.

Dit is het moment - en er is nog tijd - om het Chequers-plan van premier May weg te gooien. Chequers is bedrog. Boris Johnson Gewezen Brits minister van Buitenlandse Zaken.

Kort gezegd komt dat erop neer dat Londen dezelfde toegang wil houden tot de Europese interne markt voor goederen, maar tegelijk eigen tarieven wil heffen. 'Onwerkbaar', luidde de conclusie van de overige 27 lidstaten tijdens de recente informele EU-top in Salzburg.

De brexithardliners in haar eigen partij roepen dan weer al langer dat Chequers, zoals Johnson het dinsdag verwoordde, het Verenigd Koninkrijk halfslachtig 'opsluit in de trekstraal van Brussel'. De Britten zouden onderhevig blijven aan Europese regels, en niet hun eigen vrijhandelsakkoorden met de rest van de wereld kunnen sluiten.

'Super Canada'

Om die reden nam Johnson, net als toenmalig brexitminister David Davis, ontslag als minister van Buitenlandse Zaken na de kabinetsmeeting in Chequers. Sindsdien schoot hij via interviews en columns in bevriende, eurosceptische media geregeld met scherp op May. En zocht hij steun voor zijn alternatief, dat hij dinsdag opnieuw op tafel legde: een vrijhandelsakkoord met de EU zoals Canada in 2016 sloot. Tegelijk werd zijn optreden in de marge van het partijcongres gezien als een onverholen kandidatuur om May aan de kant te schuiven en zelf premier te worden.

De immer eloquente en charismatische Johnson kreeg dinsdag inderdaad het onthaal van een politieke rockster, honderden partijleden stonden in de rij om zijn speech te kunnen bijwonen. Maar het blijft de vraag of hij daarmee alsnog zijn zin krijgt in het uiterst giftige brexitdebat.

Even onhaalbaar

Critici wijzen erop dat Johnsons voorstel voor een 'Super Canada'-deal al even onhaalbaar is als Chequers. Te beginnen omdat Europa er niet van wil weten. Maar ook omdat, nog meer dan bij de regeringsplannen, er opnieuw douanecontroles zouden komen tussen het VK en de EU.

Voor Canada, dat maar zo'n 8 procent van zijn goederen naar Europa exporteert, heeft dat niet zo'n grote impact. Het VK voert echter 44 procent van zijn producten uit naar het continent, terwijl 53 procent van de import uit Europa komt. De bureaucratische rompslomp en economische gevolgen van nieuwe douanecontroles zouden bijgevolg enorm zijn.

Daar komt bij dat zo een van de meest heikele punten van de brexitonderhandelingen een ongewenste oplossing krijgt: er zou opnieuw een harde grens komen tussen de Britse regio Noord-Ierland en de Europese lidstaat Ierland. Zowel de regering-May als Brussel vreest dat zo de Goede Vrijdagakkoorden, die in 1998 een einde maakten aan de bloedige 'troubles' op het Ierse eiland, ondergraven worden.

Irrelevant

En wat met Johnsons eigen ambities? Die lijken evenzeer onhaalbaar. Hij mag dan erg populair zijn bij de basis, het gros van de Conservatieve parlementsleden kan stilaan zijn bloed drinken nadat hij al maanden de positie van May tracht te ondergraven. En de partijstatuten zijn duidelijk: de parlementsleden uit het Lagerhuis kiezen in eerste instantie hun leider, niet de basis.

Boris is een goede vriend, maar veel van zijn ideeën leveren wel goede krantentitels op, maar niet noodzakelijk goed beleid. David Davis Gewezen brexitminister

De voorbije dagen vormden veel ministers en torykopstukken dan ook front rond May. Een gewezen topman van de werkgeversorganisatie CBI noemde Johnson 'irrelevant en beledigend'. Minister van Financiën Philip Hammond vond dan weer dat Johnson de inhoudelijke gravitas en dossierkennis ontbrak voor 'volwassen politiek' en 'complexe onderhandelingen'.

Ruth Davidson, het boegbeeld van de Schotse Conservatieven, maande hem aan tot 'een periode van stilte'. En zelfs collega-brexithardliner David Davis zei dat 'de meeste van Boris' ideeën goede krantentitels opleveren, maar niet noodzakelijk goed beleid.'