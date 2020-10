Boris Johnson speelt hoog spel met brexitcrisette

De grote vraag is of Boris Johnson wel een deal wil.

Ondanks een 'constructief overleg' tussen de Britse en Europese brexitonderhandelaars, blijft de Britse premier Boris Johnson het hard spelen. Toch kan net deze 'crisette' een doorbraak forceren.

Boris Johnson blijft zijn huid duur verkopen. Afgelopen vrijdag eiste de Britse premier een radicale ommezwaai van Europa om de onderhandelingen over een handelsakkoord recht te trekken. Maandag zette Johnson het welles-nietesspelletje voort. Hij zet het licht op rood voor de doorstart van het overleg met Brussel.

Boris Johnson wil aantonen dat hij erin geslaagd is de resetknop in de onderhandelingen met Europa in te drukken.

De Britse premier combineert die onderhandelingsstrategie met een nationalistische trom voor eigen publiek: de Britse toekomst buiten de Europese Unie wordt er een van rozengeur en maneschijn. Het kat- en muisspelletje kan nog enkele dagen duren. Johnson zoekt nu heel duidelijk het incident met Europa. Hij wil aantonen dat hij erin geslaagd is de resetknop in de onderhandelingen met Europa in te drukken. Diplomaten spreken daarom niet van een grote crisis in de onderhandelingen maar van een doelbewust gecreëerde 'crisette'.

Intensief

Vrijdag reageerde Johnson verongelijkt op een harde boodschap van de Europese leiders dat Londen dringend moest bewegen. Londen had gehoopt dat de Europese leiders zouden aandringen op 'intensieve onderhandelingen'. Het ontbreken van het woord 'intensief' werd in Londen gezien als een vijandige daad. Johnson besliste in extremis de voorziene onderhandelingsronde van deze week in Londen te schrappen.

Tegelijk wilde Londen de 27 lidstaten dwingen tot een aanpassing van het onderhandelingsmandaat van Barnier en zijn ploeg. Voor de onderhandelingen over visserij, eerlijke concurrentieregels en eenzijdige sanctiemechanismen, de drie grote knelpunten in de gesprekken, kan Barnier geen deal sluiten op basis van dit strakke, onhaalbare mandaat. Inzake eerlijke concurrentie eist het mandaat dat het Verenigd Koninkrijk zich helemaal spiegelt aan de Europese regels. Voor visserij wil Europa het behoud van de huidige toegang tot Britse wateren en vangstquota.

Onderhandelen over een handelsakkoord heeft geen zin als Europa de Britse soevereiniteit niet erkent. Michael Gove Brits minister van Kabinetszaken

Maandag werd het weer een dag van nagelbijten en tegenstrijdige boodschappen. Boris Johnson besliste nog langer hoog spel te spelen. Telefonisch overleg tussen de twee onderhandelaars, Michel Barnier en David Frost, verliep 'constructief'.

Ook informeel schuift het in Londen: er zijn signalen dat de controversiële brexitwet, die Britse rechters en de regering toelaat het scheidingsakkoord met de Europese Unie te interpreteren, opnieuw kan worden aangepast. En ook over de organisatie van Europees toezicht op de douane- en btw-regels in de Noord-Ierse havens en luchthavens lijkt een akkoord met de Britten dichterbij.

Vraagteken

Maar een herneming van de onderhandelingen komt er voorlopig niet. In een toespraak voor het Britse parlement ontbond Michael Gove, de nummer twee van de regering, zijn duivels. 'Onderhandelen over een handelsakkoord heeft geen zin als Europa de Britse soevereiniteit niet erkent.'

Tijdens die toespraak tweette Michel Barnier dat 'hij bevestigt dat Europa beschikbaar blijft voor intensieve gesprekken met Londen over alle onderwerpen en op basis van juridische teksten'. Gove 'verwelkomde daarop de constructieve beweging van Europa'. Maar Johnson houdt het sein op rood.

EU-bronnen hopen op een doorbraak door de Britten de 'overwinning' te gunnen dat er teksten op tafel komen. Barnier heeft van de Europese leiders donderdag voldoende flexibiliteit gekregen om verder te gaan dan zijn mandaat. De grote vraag is of Johnson wel een deal wil.