Boris Johnson stelt brexitstemming uit

Uitstel tot 31 januari

Eenvoudig gesteld: na de geplande ‘meaningful vote’ zou er de komende dagen sowieso een proces volgen waarbij het Lager- en het Hogerhuis via diverse stemmingen Johnsons deal in een Britse wet gieten. Letwin en Benn willen dat de parlementaire zegen maar definitief geldt als dat proces helemaal voltooid raakt.

Tot dusver heeft Johnson altijd gezegd dat het VK over twee weken ‘do or die’ uit de EU stapt. Hij zei zaterdagmiddag dat hij 'geen uitstel met de EU zal onderhandelen'. Of dat betekent dat hij de wet negeert, dan wel of hij de eis inwilligt maar Europa duidelijk vraagt het uitstel te weigeren, is nog onduidelijk. Of Europa het uitstel snel zal toestaan evenzeer. Frans president Emmanuel Macron hintte vrijdag alvast op een ‘non’.