Boris Johnson voedt verzet met wankele coronakoers

Conservatieve coronarebellie, economische malheur, een dreigende no-dealbrexit, oplaaiend Schots separatisme en zelfs twijfels over de voedingswaarde van een Scotch egg: de autoriteit van Brits premier Boris Johnson taant.

De tweede lockdown in Engeland, die alle niet-essentiële winkels en horeca weer dichtgooide, is na vier weken voorbij. In de plaats is er sinds woensdag een systeem van drie categorieën van kracht, waarbij Engelse regio's op basis van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames milde tot zeer zware restricties opgelegd krijgen. De deelstaatparlementen van Schotland, Wales en Noord-Ierland kiezen hun eigen maatregelen.

De Britse premier Boris Johnson stelt het getrapte systeem voor als een versoepeling - alle winkels gingen inderdaad weer open - maar op de zuidwestelijke uithoek van Cornwall en de eilandjes Scilly en Wight na zit 99 procent van de Engelsen nog altijd in de hoogste twee categorieën. Daar mag een gezin maar één knuffelcontact hebben. In categorie 2, waartoe onder meer Londen behoort, kunnen pubs alleen heropenen als ze ook maaltijden aanbieden. In categorie 3, met grootsteden als Manchester, Birmingham en Leeds, blijft de tapkraan helemaal dicht.

De Conservatief Johnson kreeg daarvoor dinsdagavond parlementaire toestemming, maar alleen omdat oppositiepartij Labour zich onthield. 55 tory's stemden tegen, de grootste interne rebellie sinds Johnson vorig jaar Theresa May opvolgde. Dat voorspelt weinig goeds in een partij met een lange traditie van 'mannen in grijze pakken' die hun leider naar de uitgang duwen. Temeer omdat Johnson onlangs de stoottroepen van zijn brexitgoeroes Dominic Cummings en Lee Cain zag vertrekken na een koningsdrama.

De conservatieve dissidenten voelen zich opgejaagd door eeuwige stokebrand Nigel Farage, die zijn brexitpartij dreigt om te turnen naar een antilockdownpartij. Ze noemen het getrapte systeem te weinig onderbouwd, willen een 'einde van het monopolie van wetenschappers op advies' en onderstrepen vooral de grote economische schade. Dat het grosso modo om dezelfde hardliners gaat die eisen dat Johnson het been stijf houdt in de onderhandelingen met Europa en eind deze maand een economisch nog desastreuzere no-dealbrexit ambiëren, is in het Verenigd Koninkrijk allang geen paradox meer.

Bochtig parcours

Uiteraard is het VK niet het enige land dat worstelt met de evenwichtsoefening tussen volksgezondheid en economisch herstel, of waar meer nieuwe regels tot chaos en lockdownmoeheid leiden. De interne rebellie illustreert wel hoe Johnson met zijn bochtige parcours steeds meer zijn autoriteit ondergraaft.

In maart kozen de Britten zowat als enigen initieel voor een strategie van groepsimmuniteit. Toen medisch hoofdadviseur Patrick Vallance liet vallen dat 'alles onder 20.000 doden' een succes zou zijn, ging het land alsnog op slot. 'Raspoetin' Cummings schond die regels echter schaamteloos. Johnson belandde op de spoedafdeling met zware coronaverschijnselen. Tekorten aan tests, beschermend materiaal en traceeropties sleepten lang aan.

Intussen is het VK met 59.000 coronadoden het hardst getroffen Europese land. Wereldwijd houdt het alleen de Verenigde Staten, Brazilië, India en Mexico voor zich. Niettemin verloor de regering-Johnson zich de jongste weken in een existentieel debat of Scotch eggs - een hardgekookt ei in een jasje van gehakt en broodkruim - als 'substantiële maaltijd' gelden, waardoor pubs alsnog kunnen heropenen met de status van bistro. Het finale oordeel was trouwens 'yes'.

Klein bier

Voor alle duidelijkheid: de economische bezorgdheid is wel degelijk legitiem. Minister van Financiën Rishi Sunak, dé conservatieve coming man die sommigen al een verhuizing van Downing Street 11 naar 10 voorspellen, gaf vorige week een intrieste begrotingsupdate. 's Werelds zesde economie stevent af op haar grootste krimp in meer dan 300 jaar, het deficit zit op naoorlogse recordhoogte en de komende maanden dreigen nog eens 1 miljoen Britten zonder werk te vallen. En dan is de impact van een dreigende no-dealbrexit nog niet ingecalculeerd.

Exemplarisch: dinsdag kondigde warenhuisketen Debenhams haar faillissement aan, waardoor 242 jaar geschiedenis en 12.000 job verloren gaan. Een dag eerder ging ook kledinggroep Arcadia, die 13.000 man tewerkstelt, in vereffening. Dat Johnson de gesloten pubs een eenmalige premie van 1.000 pond aanbiedt, noemde Labour-oppositieleider Keir Starmer dan weer 'klein bier'.