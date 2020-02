Boris Johnson wil brug tussen Schotland en Noord-Ierland

De brug, die waarschijnlijk zowat 34 kilometer lang wordt en Portpatrick in Schotland met Larne in Noord-Ierland moet verbinden, zou een geste zijn aan de Noord-Ierse unionisten en op de Sontbrug tussen Zweden en Denemarken lijken. Critici stellen zich vragen bij de haalbaarheid van het project, dat meer dan 20 miljard euro kan kosten. Het water is op sommige plaatsen meer dan 300 meter diep en werd na de Tweede Wereldoorlog gebruikt om munitie te dumpen.

Johnson geldt als een liefhebber van grote infrastructuurprojecten, maar realiseerde er weinig. Toen hij burgemeester van Londen was, lanceerde hij het plan voor een Garden Bridge, een voetgangersbrug met bomen en planten over de Theems. De brug kwam er nooit, maar de voorbereiding kostte 50 miljoen pond.

Labour-politicus Luke Pollard is sceptisch over Johnsons plan. 'De premier is een kampioen in afleiden', zei hij maandag. 'Elk moment dat de media praten over een brug die niemand wil, praat ze niet over de crisissen die zich recht voor onze neus afspelen.'