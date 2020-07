Boris Johnson ziet 'Australische' brexit wel zitten

Boris Johnson bluft zijn land naar een brexit zonder akkoord: (g)een handelsrelatie, zoals tussen de Europese Unie en Australië, is nog zo slecht niet.

De Britse premier Boris Johnson blijft toeteren dat hij de Europese Unie verlaat eind dit jaar, ook zonder een handelsakkoord. Die boodschap maakte de Britse premier dinsdagavond over aan kanselier Angela Merkel. 'We gaan ons hard inzetten voor een akkoord, maar het Verenigd Koninkrijk is klaar voor een vertrek onder Australische voorwaarden als er geen akkoord gevonden kan worden.'