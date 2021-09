Borrell: 'Aukus-alliantie bevestigt nood aan Europees engagement in Indo-Pacific'

Net nu dat de Commissie een strategie lanceert voor samenwerking in de Indo-Pacifische regio, sluiten de VS, het VK en Australië een alliantie. 'Dit moet Europa wakkerschudden.'

Europa wil samenwerken met de brede regio tussen India en de Stille Oceaan, kondigde Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag in haar State of the Union aan. Ook wil het slimmer investeren in de regio met een alternatief voor de Nieuwe Zijderoute van China. Dat moet van Europa een machtiger geopolitieke speler maken. Het economische en politieke zwaartepunt van de wereld verschuift almaar meer naar die regio, waarvan de veiligheid al langer een prioriteit is van VS-president Joe Biden.

De gedetailleerde aankondiging van de strategie kwam er donderdag door Europees buitenlandchef Josep Borrell. Maar in de voorgaande nacht hadden de VS, het VK en Australië een veiligheidspact gesloten, de Aukus-alliantie, met gezamenlijke investeringen in onderzeeërs met nucleaire aandrijving. Europa werd niet ingelicht over die alliantie.

'Ik kan niet zeggen dat ik blij ben met de timing van die ontwikkelingen. Ik begrijp dat de Franse regering ontgoocheld is', zei Borrell donderdag. Parijs ziet zich een belangrijk duikbotencontract met Australië door de neus geboord. 'Dit moet Europa wakkerschudden. De Aukus-alliantie onderstreept het belang van de regio en de noodzaak van Europees engagement in dit gebied. We moeten initiatief nemen, budgetten vrijmaken en zorgen voor een gecoördineerde aanwezigheid in de regio.'

Biden is aan het bewijzen dat Europa strategisch autonoom moet worden, van halfgeleiders tot defensie. EU-diplomaat

Strategische autonomie

Europa is met 12.000 miljard euro de grootste investeerder in de Indo-Pacifische regio, dubbel zoveel als de VS en zes keer meer dan China, zei Borrell. Hij beklemtoont dat Europa wil samenwerken, met gelijkgezinde partners, maar ook met China: 'Dit is een strategie van samenwerking, niet van confrontatie.'

