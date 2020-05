Borrell ontkent Chinese druk op Europees rapport desinformatie

Heeft de Europese diplomatieke dienst een rapport over Chinese propaganda afgezwakt na druk uit Peking? Neen, zegt Europees buitenlandchef Josep Borrell. Maar desinformatie wordt steeds belangrijker als geopolitiek wapen.

De hele week al is er beroering over de vraag of de Europese diplomatie, en met name Borrell, boog voor de Chinese druk en een kritisch rapport over anti-Europese desinformatie over de coronacrisis liet bijkleuren. De commissie-Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement legde de chef van die Europese diplomatieke dienst, Josep Borrell, donderdagnamiddag op de rooster.

De heisa begon nadat journalisten van The New York Times de publieke versie van het EU-rapport vergeleken hadden met de interne nota van de Europese diplomatieke dienst. Passages over de 'mondiale desinformatiecampagne om het Chinese internationale imago te verbeteren', verdwenen, naar verluidt uit vrees voor Chinese repercussies.

Lachen met corona

Het rapport lijst de propaganda en desinformatie op van vooral Rusland, maar ook van China, naar een Europees publiek en de ruime omgeving. Het Kremlin zaait verwarring over de oorsprong en de ernst van Covid-19 en stelt de zoektocht naar een vaccin voor als een samenzwering om sociale controle te forceren. Het antwoord van Europa op de pandemie wordt via trollen op sociale media weggezet als uitermate zwak en verdeeld.

Er zijn bewijzen voor een gecoördineerde actie van overheidswege om China te zuiveren van elke blaam voor het virus. Europees rapport over desinformatie

Toch is het Europees rapport niet mals voor China. Zo zijn er 'bewijzen voor een gecoördineerde actie van overheidswege om China te zuiveren van elke blaam voor het virus'. Wuhan wordt als plek waar het virus uitbrak zorgvuldig weggegomd of gelinkt aan de aanwezigheid van Amerikaanse militairen daar. China doet er ook alles aan zich te profileren als de redder in nood voor de hele wereld.

Niet zelden worden dezelfde fora tegelijk gebruikt om Europa aan te vallen. Die propaganda loopt 'gecoördineerd in meerdere talen en communicatiekanalen', met 'zowel open als gesloten tactieken'.

Borrell zegt neen, maar

'Ik verzeker u dat er geen orders zijn gegeven aan wie ook' om het rapport aan te passen, herhaalde Borrell meermaals in het Europees Parlement. Maar duidelijkheid over de druk die China uitoefende, kwam er niet, vindt Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD). Borrell bevestigde het bestaan van twee rapporten, een voor intern gebruik en een voor publicatie. Hij benadrukte wel dat het rapport van vorige week 'geen aangepaste versie van het interne rapport is'.

Desinformatie kan doden. Josep Borrell Buitenlandchef EU

De buitenlandchef beklemtoonde hoe schadelijk de propaganda is. 'Desinformatie kan doden', waarschuwde hij, naar aanleiding van het op sociale media massaal verspreide nepnieuws dat 5G-masten het virus overdragen. In Nederland en België werden, op grond van die valse berichten, al masten in brand gestoken.