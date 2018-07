Bosbranden Zweden vanuit ruimte te zien

ESA publiceerde beeldmateriaal van vorige week, toen de branden nog beduidend kleiner waren. Ook daarop zijn de dikke rookpluimen gemakkelijk te onderscheiden van wolken. De kunstmanen die de aarde in de gaten houden, bewijzen onder meer hun dienst bij de opsporing van vuurhaarden in dunbevolkte gebieden.

Ook Oostenrijk en Portugal hebben hulptroepen gestuurd, waarmee het totaal aan EU-manschappen op 340 komt. ,,Dit is Europese solidariteit op zijn best'', aldus EU-commissaris Christos Stylianides (Crisismanagement). ,,De branden in Zweden tonen aan dat klimaatverandering echt is en dat geen land immuun is voor natuurrampen.''