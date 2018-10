Bourgeois: 'Reynders gaat Spaanse ambassadrice convoceren'

De Vlaamse minister-president heeft de Spaanse ambassadrice vrijdag ook uitgenodigd voor een gesprek over het diplomatiek incident dat tussen Spanje en Vlaanderen ontstaan is.

De situatie was dinsdagavond geëxplodeerd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Josep Borrell, maakte bekend dat hij het diplomatiek statuut van de Vlaamse vertegenwoordiger in zijn land, André Hebbelinck, introk. Hij weigert ook nog langer ‘vertegenwoordigers van de Vlaamse regering als diplomatiek personeel te erkennen’.

Drie keer gewaarschuwd

Een dag later stond Borrell nog steeds vierkant achter zijn beslissing. ‘Tot drie keer toe heeft de voorzitter van het Vlaams Parlement in die functie betoogd dat Spanje uit de Europese Unie gezet moet worden. Een land dat zichzelf respecteert, kan dat niet tolereren. Drie keer hebben we een waarschuwing gestuurd. Daarna zijn we tot de actie overgegaan’, zei de socialist woensdag in de wandelgangen van het Spaanse parlement.