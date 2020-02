Boze migranten botsen met Griekse politie

Op het Griekse eiland Lesbos is het maandag tot confrontaties gekomen tussen de ordediensten en duizenden migranten. De politie zette traangas in om te voorkomen dat de vluchtelingen door een politiecordon zouden breken. Met de actie poogden ze hen ook uit elkaar te drijven.

De incidenten ontstonden nadat zeker 2.000 migranten de straat opgetrokken waren om de leefomstandigheden in het kamp Moria aan te klagen. Daar zitten zeker 19.000 vluchtelingen die hopen asiel te krijgen in de Europese Unie.

In het kamp is evenwel maar ruimte voor 2.840 mensen. En iedere dag komen nog meer dan honderd vluchtelingen vanuit Turkije aan op het eiland in de Egeïsche Zee.