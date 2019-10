'Brandweer schoot tekort bij brand in Grenfell Tower'

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de brandweer veel levens had kunnen redden als ze de bewoners van de Grenfell Tower sneller had geëvacueerd.

De Londense brandweer is ernstig tekortgeschoten bij de bestrijding van de brand in de Londense Grenfell Tower in 2017. Dat is de conclusie van een langverwacht rapport over het openbaar onderzoek onder leiding van oud-rechter Martin Moore-Bick. Bij de brand in de 23 verdiepingen hoge woontoren vielen 71 doden en raakten 77 mensen gewond.