Brexit en gezondheidszorg domineren Britse regeerprogramma

Traditioneel leest de koningin de regeringsverklaring voor in het Hogerhuis, voor de verzamelde parlementsleden. Dit was al de tweede Queen's speech in evenveel maanden tijd. De plechtigheid was sober, net als na de vervroegde verkiezingen van 2007. De koningin liet de praalwagen en paarden thuis en kwam met de Bentley. Geen officiële koninklijke gewaden, maar een mantelpak.