Brexit-gesprekken gaan toch weer verder

Woensdagavond hadden von der Leyen en Johnson afgesproken om zondag een beslissing te nemen over de moeizame onderhandelingen over een handelsakkoord, maar na een telefoongesprek hebben ze zondag toch afgesproken om de onderhandelaars nog een kans te geven. 'We denken allebei dat het verantwoordelijk is om een extra inspanning te doen', zei von der Leyen. Een nieuwe deadline noemde ze niet.