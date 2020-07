Brexit kost Britse bedrijven 7 miljard pond aan bureaucratie

De manier waarop Londen de grensformaliteiten na de brexit wil regelen zal de Britse bedrijven 7 miljard pond per jaar kosten.

Britse bedrijven zullen vanaf volgend jaar 7 miljard Britse ponden extra aan bureaucratie moeten uitgeven om handel te kunnen drijven met de Europese Unie. Tot die conclusie komt Financial Times, nadat de Britse regering maandag gedetailleerde plannen over de grensformaliteiten heeft voorgesteld.

In het door minister Michael Gove voorgestelde plan werd erkend dat 'douane complex is'. De Britse bedrijven moeten jaarlijks 215 miljoen extra douaneformulieren invullen. Ze moeten daarvoor naar schatting zowat 50.000 mensen aanwerven of vrijmaken.

215 miljoen douaneformulieren De Britse bedrijven zullen door de brexit jaarlijks 215 miljoen douaneformulieren moeten invullen.

De brexit start op 1 januari volgend jaar, of er nu een nieuw handelsakkoord tussen de EU en Londen is of niet. De Britse regering probeert het bedrijfsleven op die schok voor te bereiden met de campagne 'UK's new start - let's get going'.

Het Britse filmpje over de start van de brexit

Zelfs met een deal zullen de 215 miljoen formulieren nodig blijven. Bijkomend probleem is dat van de 50.000 douane-experts bij de bedrijven de meerderheid nog niet is aangeworven.

Gove kondigde aan dat de Britse overheid 705 miljoen pond investeert in nieuwe haveninfrastructuur en technologie.