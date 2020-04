Brexitexpert moet Labour uit moeras trekken

Keir Starmer is verkozen als de nieuwe leider van de Britse oppositiepartij Labour. Hij volgt Jeremy Corbyn op, die electoraal afgestraft werd voor zijn te linkse koers en weifelende brexithouding.

De 57-jarige jurist Keir Starmer, die de voorbije drie jaar fungeerde als eloquent schaduwminister voor brexit, is zaterdagochtend uitgeroepen tot nieuwe leider van Labour. Met de steun van ruim 56 procent van de socialistische partijleden haalde hij het in de eerste ronde makkelijk van zijn twee tegenkandidaten, Lisa Nandy en Rebecca Long-Bailey, een protégé van de gedefenestreerde Jeremy Corbyn.

Starmer erft een Britse oppositiepartij die onder Corbyn in een enorme crisis is beland. Bij de vervroegde parlementsverkiezingen in december haalde Labour maar 202 zetels, een verlies van 60 zitjes en het slechtste resultaat sinds 1935. Hoewel ze het voorbije decennium een snoeihard besparingsbeleid voerden en een zootje maakten van de brexit, haalden de Conservatieven van premier Boris Johnson een volstrekte meerderheid.

Links radicalisme

Corbyn schrikte veel Britse kiezers af met zijn rücksichtslose linkse koers. De hernationalisering van het spoor en de energiesector, confisquatie van aandelen, enorme overheidsuitgaven om de ongelijkheid aan te pakken: het bleek meer dan een brug te ver.

Dat Corbyn, decennialang een rebelse marxistische backbencher, in 2015 tot partijleider verkozen werd, was al een enorme verrassing. Zijn economisch radicalisme zou tot zware ideologische clashes leiden met de aanhangers van de gematigde ex-premiers Tony Blair en Gordon Brown, en de partij-eenheid fel aantasten.

Brexit

Corbyns ambivalente brexithouding hielp evenmin aan Labours terugkeer naar de macht. Zelf gold hij al jaren, net als flink wat van de klassieke arbeidersachterban, als een koele minnaar van het 'kapitalistische Brussel'. Tegelijk pleitten stedelijke en jongere Labour-kiezers voor een uitgesproken eurofiele koers. Terwijl de tory's een interne burgeroorlog voerden over hoe hard de brexit moest zijn, kwam Corbyn amper met een alternatief.

Als Labour al ietwat coherent over het vertrek uit de Europese Unie communiceerde, was dat vooral Starmers verdienste. Als schaduw-brexitminister duwde hij de socialistische positie steeds meer in de richting in een verlengd verblijf in de Europese interne markt en douane-unie.

Gematigder koers

Nu hij echt de marsorders mag bepalen, wordt verwacht dat Starmer Labour weer een gematigder koers zal laten varen en de partijcenakels voorzichtig zal zuiveren van de meest dogmatische 'Corbynista's'. Ook moet hij snel een einde maken aan de aanklachten van antisemitisme die onder Corbyn steeds meer weerklonken.

Inzake brexit, waar de regering-Johnson nog altijd aanstuurt op een vrijhandelsakkoord tegen begin 2021, kan Starmer nog weinig doen, gezien de zwakke positie van Labour in het parlement. Dat Johnson en co niet bepaald uitblinken in hun aanpak van de coronacrisis, kan Starmer wel een fluks debuut opleveren, al moet hij opletten dat de kritiek niet te veel klinkt als politieke recuperatie van een ongeziene gezondheids- en economische crisis.

Tijd om de partij naar zijn hand te zetten, heeft Starmer alvast ruimschoots. De volgende verkiezingen zijn pas in het voorjaar van 2023 gepland. 13 jaar zal Labour dan in de oppositie zitten.

Topjurist