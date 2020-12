Brexitfinale met bouillabaisse

De onderhandelingen over de brexit zitten in een eindfase. Zelfs de vissoep staat al te pruttelen op het vreugdevuur van een nakend akkoord.

Soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Dinsdag sloegen Europese onderhandelaars nog een Brits aanbod af om de Europese visvangst in wateren met een derde te verminderen. Een dag later zit een akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over handel en samenwerking plots in de slotfase. Zelfs over welke van de meer dan honderd vissoorten in de Noordzee in de bouillabaisse belanden, lijkt een akkoord tussen Brussel en Londen binnen handbereik.

Voor het finale zetje in de onderhandelingen spelen niet langer de brexitonderhandelaars Michel Barnier en zijn Britse collega David Frost chef-kok. De voorbije dagen stemden premier Boris Johnson en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hun kookkunsten rechtstreeks op elkaar af. Beiden zijn gebeten op een akkoord voor Kerstmis.

Geen chaos

Johnson en von der Leyen zijn al langer op zoek naar het ideale recept om een moeilijk coronajaar weg te spoelen. De nieuwe Britse variant van het virus en de daarmee gepaard gaande chaos aan de grens heeft de beslissing over de ingrediënten versneld. Een deal voor Kerstmis kan een chaotisch vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese interne markt en douane-unie op 1 januari 2021 op de valreep verhinderen.

Toch geldt ook in de finale brexitfase het Britse spreekwoord: 'The proof of the pudding is in the eating.'

Johnson kan de deal wellicht nog volgende week door het Britse parlement duwen. Tijd voor een kritische lezing van de meer dan 2.000 pagina's tellende verdragstekst inclusief bijlagen is er niet in het Lagerhuis. Het Europees Parlement stemt wellicht pas in februari over een mogelijk akkoord, maar intussen kan de deal al voorlopig in werking treden vanaf 1 januari.

Toch geldt ook in de finale brexitfase het Britse spreekwoord: 'The proof of the pudding is in the eating.' Zelfs woensdagavond was een akkoord nog niet gegarandeerd. Von der Leyen praatte de voorbije weken wel de lidstaten bij die het meest in de vuurlinie liggen.

Symbolische vis

Ook premier Alexander De Croo werd geregeld geïnformeerd. België is, net als Ierland, Nederland en Frankrijk, een rechtstreekse buur van het Verenigd Koninkrijk en een belangrijke handelspartner. Zelfs met een akkoord over tol- en quotavrije handel komen er extra grens- en douanecontroles, bijkomend papierwerk en nieuwe formaliteiten. Bovendien worden de acht Noordzeelanden, waaronder België, in verhouding zwaarder getroffen door de hernieuwde Britse soevereiniteit over eigen wateren.

900 miljard euro prijskaartje handelsdeal Het handelsakkoord dat staat te pruttelen, is jaarlijks goed voor 900 miljard euro.

De onenigheid over vis was het laatste twistpunt. Het handelsakkoord dat staat te pruttelen, is jaarlijks goed voor 900 miljard euro. De vis die Europeanen tot nu in Britse wateren vangen, is amper 650 miljoen euro waard. Toch weegt vis politiek en symbolisch zeer zwaar door: het voortbestaan van een hele sector is in gevaar.

Om een intern Belgisch conflict te vermijden kan De Croo moeilijk anders dan de Vlaamse visserij ter harte nemen. Zijn Nederlandse collega Mark Rutte kan voor de verkiezingen in maart protest van vissers missen als kiespijn. De Franse president Emmanuel Macron ziet boze Franse vissers op straat evenmin zitten in de aanloop naar een moeilijke campagne voor de verkiezingen in 2022. De conservatieven van Les Républicains kunnen de vissersfurie dan uitspelen.

Vlaamse vis

Volgens diplomatieke bronnen blijft in de brexitdeal het verlies aan vangstquota van Europese vissers in Britse wateren beperkt tot een kwart. Er zijn meer dan honderd vissoorten in die visrijke wateren. Niet iedereen vist dezelfde soorten. Elk land heeft zijn eigen specialiteiten: Belgische vissers azen op tong, pladijs, zeeduivel en rog.

Op een totale Belgische vangst van 22.000 ton komt de helft uit de visrijke Britse wateren.

Dat verlies opvangen wordt geen sinecure. 'Met 65 vissersboten, waarvan er 52 in Britse wateren vissen, 400 bemanningsleden en 80 miljoen euro jaaromzet zijn we al een kleine sector', zegt Emiel Bouckaert van de Rederscentrale Oostende. 'Andere visoorden opzoeken is niet evident.' Behalve de vissers zijn in ons land nog eens ongeveer 2.300 voltijdse jobs afhankelijk van de visvangst rondom het VK.