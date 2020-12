Brexitonderhandelingen strompelen voort naar deadline van 1 januari

Barnier spreekt wel van 'een smal pad'. Van een doorbraak in de gesprekken is geen sprake. Maar er zijn de voorbije dagen wel enkele opties getest die betekenisvol genoeg zijn om niet op te geven, is in Europese kringen te horen. Een belangrijk element in de gesprekken van deze week is de vraag hoe beide partijen kunnen maken dat een verschil in wetgeving, subsidieregels of sociale en milieunormen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie beheersbaar blijft en de interne markt niet ontwricht.