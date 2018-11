Brexitoverleg gaat cruciale fase in

Het is ‘crunch time’ voor de brexit. De Britse premier Theresa May legt binnenkort haar laatste kaarten op tafel om een deal te sluiten. Maar krijgt ze die troeven in eigen land wel verkocht?

Er resten minder dan 150 dagen voor de brexit, het Britse vertrek uit de Europese Unie. Het risico op een harde brexit blijft reëel. Het ‘point of no return’ wenkt en wordt zonder deal in december onvermijdelijk.

Nochtans zijn de onderhandelingen over meer dan 90 procent van het scheidingsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk afgerond. Maar er is een taai onderwerp dat een deal nu al een jaar hypothekeert: de Ierse ‘backstop’. Dat is de garantie dat er geen harde grens komt tussen Ierland, dat lid blijft van de Europese Unie, en Noord-Ierland, dat behoort tot het Verenigd Koninkrijk. Dat moet meteen voorkomen dat de vrede in Noord-Ierland in gevaar wordt gebracht.

De Britten hebben de steun van de 27 EU-lidstaten voor Ierland grandioos onderschat. May moet nu met voorstellen komen om de impasse te doorbreken. Pas als er voldoende vooruitgang in het Ierse dossier is, wordt een Europese top samengeroepen en komt een deal in zicht.

De Europese onderhandelaars hadden eigenlijk vorig weekeinde al nieuwe Britse voorstellen verwacht. ‘We zijn er nog niet’, klonk het gisteren in Londen. May zou aansturen op een tijdelijke douane-unie tussen het VK en de EU. Die zou dan mettertijd worden vervangen door een vrijhandelsakkoord. Of daarmee het probleem van de Ierse backstop wordt opgelost, is lang niet zeker.