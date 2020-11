Brexitoverleg opnieuw naar verlengingen

De deadline voor een handels- en samenwerkingsakkoord met het Verenigd Koninkrijk is opnieuw met een week opgeschoven. Intussen dringt de realiteit van de brexit in het Verenigd Koninkrijk door.

'Geraakt de Britse bestelling coronavaccins van Pfizer, gefabriceerd in België, wel de grens over als het tot een harde brexit komt? En dreigt in de Noord-Ierse warenhuizen schaarste voor voedingswaren die uit andere delen van het Verenigd Koninkrijk komen?' Die vragen houden de Britse kranten en tabloids meer bezig dan de onderhandelingen over een samenwerkingsakkoord met de Europese Unie.

De Britse warenhuisketen Sainsbury gaat het aantal producten die naar Noord-Ierse winkels wordt verscheept, wellicht beperken. Het scheidingsakkoord bepaalt dat Noord-Ierland in de praktijk blijft vallen onder de Europese regels voor voedselveiligheid en productnormen, omdat die producten makkelijk kunnen doorstromen naar de rest van de Europese markt. Goederen uit het Verenigd Koninkrijk vereisen daarom extra controle en papierwerk.

Met nog slechts zes weken te gaan blijkt dat de Britse douane, grenscontrole, gezondheidsinspectie en warenhuisketens helemaal niet voorbereid zijn.

De Noord-Ierse autoriteiten dringen bij Europa aan op een overgangsperiode. Het toont aan dat pas nu de realiteit doordringt dat de Britten op de avond van 31 december definitief vertrekken uit de EU. Met nog slechts zes weken te gaan blijkt dat de Britse douane, grenscontrole, gezondheidsinspectie en warenhuisketens helemaal niet voorbereid zijn op die verandering, met of zonder deal over een handelsakkoord.

De reis naar Londen van het Europese onderhandelingsteam heeft niet de verhoopte doorbraak opgeleverd. Maandag hernemen de gesprekken in Brussel. Informeel geldt de Europese top van volgende donderdag als nieuwe deadline. Maar er wordt alweer gegoocheld met het oprekken van de deadline. Het Europees Parlement moet na Kerstmis mogelijk pas zijn fiat geven.

Internationale paria

De patstelling over de drie moeilijke punten, visserij, eerlijke concurrentie en een geschillenregeling, is nauwelijks verschoven. Londen en Brussel verwijten elkaar onvoldoende flexibiliteit in de onderhandelingen. In Europese kringen is er ongerustheid: de aanhoudende impasse kan ertoe leiden dat de gesprekken voortsukkelen naar een brexit zonder akkoord.

Iedereen kijkt naar Brits premier Boris Johnson. Die staat onder druk om iets te doen. De wijzigingen in zijn entourage van harde brexiteers maken dat makkelijker. De afkeuring van zijn controversiële brexitwet in het Britse Hogerhuis deze week is een duidelijk signaal: als Johnson geen akkoord vindt met Europa, krijgt hij de stempel van een internationale paria. Niet die van constructieve soevereine wereldspeler die de premier ambieert na de brexit.