Brexitoverleg zit in eindsprint na poppentheater

De eindsprint voor een handelsakkoord tussen Londen en Brussel is ingezet, nu de poppenkast voorbij is. De ultieme deadline is half november.

Het brexitdrama bood de voorbije dagen cinema van de bovenste plank. De Europese onderhandelaar Michel Barnier deed er alles aan om de vastgelopen onderhandelingen met een nukkig en rancuneus Londen te deblokkeren. Niet dat de Fransman tuk is op poppentheater - Londen eiste een knieval van Europa. Maar een gewiekst onderhandelaar als Barnier weet hoe hij zijn tegenstander aan boord kan hijsen en hem tegelijk een overwinningsgevoel geven.

Na een georkestreerde crisette van vijf dagen oordeelde de Britse premier Boris Johnson woensdagavond dat het 'intensief' overleg over een handels- en samenwerkingsakkoord kan hernemen. De Europese onderhandelingsteams vertrekken donderdag naar Londen. Het overleg met de Britten loopt het hele weekend door.

De hoofdonderhandelaars spreken elkaar dagelijks. Een klein secretariaat met juristen en diplomaten van beide kanten houdt het overzicht over de teksten waarover overeenstemming bestaat. Dat intensieve tempo wordt de komende weken aangehouden, al hangt de locatie van de gesprekken af van de evolutie van de coronapandemie. Londen en Brussel kleuren rood op de covidkaart.

De hoofdonderhandelaars spreken elkaar dagelijks. Een klein secretariaat met juristen en diplomaten van beide kanten houdt het overzicht over de teksten.

De bocht van Johnson

Johnson en zijn onderhandelaar David Frost kregen hun gram: 'Een fundamentele verandering in de Europese aanpak van de gesprekken.' De Britse premier trekt zich op aan Barniers 'gezaghebbende' verklaring in het Europees Parlement. Johnsons bocht is de laatste akte van een soms surrealistisch poppentheater de voorbije week.

Johnson was misnoegd over het gebrek aan beweging in de Europese onderhandelingspositie na de Europese top van vorige week. Een harde oproep van de Europese leiders aan Londen om te bewegen schoot in het verkeerde keelgat. Sindsdien werd getracht de crisette met de juiste woorden te beƫindigen. De olijftak van 'intensieve onderhandelingen' en 'op basis van juridische teksten' leidden maandag en dinsdag nog niet tot een gewenste doorbraak. Johnsons antwoord bleef 'no'.

Een akkoord ligt binnen bereik. Michel Barnier EU-onderhandelaar

Woensdagochtend smeerde Barnier in een toespraak voor het Europees Parlement nog meer honing om Johnsons mond. Hij erkende uitdrukkelijk de Britse soevereiniteit - een gevoelig punt voor het land dat weer de controle over de eigen grenzen en regels wil - en benadrukte 'de rode lijnen van Johnson duidelijk te hebben gehoord'.

'Een akkoord ligt binnen bereik,' zei Barnier, 'maar daarvoor moet je met twee zijn.' Dat was de toverformule die Londen wilde horen. Het Brits pond sprong op van vreugde. De Britse regering had Barniers pleidooi voor een compromis 'met interesse' gehoord en legde de strijdbijl neer.

Het is mogelijk dat de onderhandelingen op de klippen lopen. Maar ook dan zal het Verenigd Koninkrijk floreren. Boris Johnson Brits premier

Op de moeilijkste punten - visserij, fair play en een geschillenregeling, inclusief eenzijdige sancties - is de kloof met de Europese Unie zeer groot, erkent Johnson. De intensieve gesprekken moeten de volgende dagen duidelijk maken of die overbrugd kan worden.

De ultieme deadline is half november. Op 1 januari verlaat het VK met of zonder deal de Europese interne markt en douane-unie. Het is mogelijk dat de onderhandelingen op de klippen lopen, waarschuwde Johnson, maar 'ook in dat geval zal het VK floreren'.