Brexitruzie blijft verder zeuren

De spanning tussen Londen en Europa blijft meer dan acht maanden na het Brits vertrek uit de Unie oplopen. Londen wil af van de brexitafspraken over Noord-Ierland. Europa kiest voor een strategie zonder bokshandschoenen, maar met een hoogst onzeker resultaat.

Lege winkelrekken en een acuut tekort aan medicamenten: de bevoorrading van Noord-Ierland blijft een groot zorgenkind. De brexit speelt de toevoer in het hele Verenigd Koninkrijk parten, maar de situatie in Belfast en omstreken is veel nijpender dan elders in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft te maken met de afspraken die gemaakt zijn in het scheidingsverdrag dat de Britse premier Boris Johnson eind 2019 met de Europese Unie tekende.

De essentie De brexitcarroussel draait meer dan vijf jaar na het brexitreferendum nog altijd op volle toeren. Londen acht Europa verantwoordelijk voor de lege winkelrekken en het tekort aan medicijnen in Noord-Ierland.

De Britse regering en de Noord-Ierse nationalisten willen af van het Ierse protocol. Dat is een onderdeel van het scheidingsverdrag van eind 2019, waardoor Noord-Ierland nog onder de EU-regels en het EU-recht valt.

Europa weigert een aanpassing aan het Ierse protocol, maar wil praten over praktische afspraken die de controles op levensmiddelen en de toevoer van geneesmiddelen in Noord-Ierland leefbaar moeten maken.

Noord-Ierland, een onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, bleef in het brexitakkoord een deel van de Europese interne markt en onderhevig aan de EU-regels. De in- en uitvoer van goederen van en naar het Britse vasteland zou worden onderworpen aan douanecontroles en administratie. Die regeling, het Ierse protocol, moest vijandigheden tussen katholieken en protestanten, en een fysieke grenscontrole op het Ierse eiland vermijden. Tegelijk wilde de Unie met dat protocol verhinderen dat Britse producten via Noord-Ierland hun weg vonden naar de Europese interne markt.

De Britse regering heeft nooit echt werk gemaakt van de uitvoering van dat Ierse protocol. Dat Noord-Ierland onderworpen bleef aan de wetgeving en het gezag van het Europees Hof van Justitie, bleek een bittere pil. Het steekspel tussen Londen en Brussel bleef doorgaan, ook na de deal over een handelsakkoord op kerstdag van vorig jaar. Meer dan vijf jaar na het brexitreferendum blijven deadlines, crisissen en vuistslagen de orde van de dag. Premier Boris Johnson is de ballast van het Ierse protocol liever kwijt dan rijk.

A Touch of Frost

Omdat het onmogelijk is in enkele dagen de noodzakelijke product- en douanecontroles op te bouwen in de Noord-Ierse havens, was een gratieperiode afgesproken met Europa tot eind maart 2021. De regering-Johnson verlengde die periode twee keer, zonder overleg met de Europese Unie. Oud-brexitonderhandelaar David Frost, die nu toeziet op de relaties met de Europese Unie, wijst alleen Europa met de vinger voor de brexitchaos en de logistieke problemen in Noord-Ierland. Dat hij en Johnson zelf de deal onderhandelden, is geen issue.

De bijna uitzichtloze problemen in Noord-Ierland verhogen de druk. De Ierse nationalisten willen af van het Ierse protocol en de Britse regering spant zich uitdrukkelijk voor die kar: ze wil de brexitafspraken over Noord-Ierland heronderhandelen. De balans zit fout, is de redenering. Londen wil af van de meeste productcontroles en weigert nog toezicht van het Europees Hof van Justitie in Noord-Ierland.

Nieuwe EU-strategie

Maros Sefcovic, de vicevoorzitter van de Europese Commissie die de Fransman Michel Barnier opvolgde als onderhandelaar met Londen, nam donderdag en vrijdag poolshoogte in Noord-Ierland. Sefcovic wil een nieuwe escalatie van de relaties met Londen vermijden: er mag geen opbod komen van eenzijdige maatregelen die dan weer een tegenreactie oproepen. De ingehouden reactie op de plannen van de Britse regering in juli waren een eerste teken van zijn nieuwe strategie.

De commissaris kreeg deze week de steun van de lidstaten voor zijn plan: praten en praktische oplossingen zoeken voor de problemen in Noord-Ierland. Een aanpassing van het Ierse protocol wijst Sefcovic af. Maar een juridisch opbod evenzeer. De juridische procedure tegen Londen voor het eenzijdig verlengen van de gratieperiode wordt in de koelkast gezet om het overleg alle kansen te geven. Londen verlengde deze week die gratieperiode zelfs voor onbepaalde tijd.

Ik ga er geen doekjes omwinden. De brexit-afspraken over Noord-Ierland zijn niet het probleem, maar wel de enige oplossing die we ter beschikking hebben. Maros Sefcovic Vice-voorzitter EU-Commissie

Toch is er in Europa bezorgdheid over die strategie. De tijd geven om te praten is in de huidige moeilijke context wel de meest rationele aanpak, erkennen diplomaten. Europa wil geen vuur oppoken zo kort voor de start van het congres van de Tories. Maar het is weinig waarschijnlijk dat de Britten hun eis tot aanpassing of sloping van het Ierse protocol opbergen. Sefcovic vangt alvast bot bij Jeffrey Donaldson, de leider van de Democratic Unionist Party. Die dreigt ermee de Noord-Ierse regering lam te leggen als Europa niet buigt.