Brits Hooggerechtshof verklaart opschorting parlement onwettig

De zware juridische nederlaag voor Brits premier Boris Johnson doet politieke tegenstanders om zijn ontslag vragen.

De elf rechters van het Supreme Court, het hoogste rechtsorgaan in het Verenigd Koninkrijk, hebben dinsdag unaniem geoordeeld dat Conservatief premier Boris Johnson niet het recht had om het parlement vijf weken te laten opschorten. Misnoegde parlementsleden noemden Johnsons demarche eerder al een 'constitutionele schande'.

Op 9 september liet koningin Elizabeth, op verzoek van Johnson, het Britse parlement ontbinden. Pas op 14 oktober komen de leden van het lager- en hogerhuis weer bijeen voor de Queen's Speech, de toespraak waarin de koningin de nieuwe beleidsplannen van Johnsons regering zal aankondigen.

Technische kwestie

Johnson heeft steevast gesteld dat de opschorting van het parlement een puur technische kwestie is. Het is nu eenmaal de gewoonte dat een Britse premier na een bepaalde periode een einde maakt aan een parlementaire sessie - 'prorogation' in vakjargon - om na een korte pauze een nieuw parlementair jaar te starten. Zeker nu Johnson in juli Theresa May heeft opgevolgd als premier en partijleider en een nieuwe regering heeft gevormd.

Door het brexitgesteggel was de voorbije parlementaire sessie bovendien de langste in zo'n 400 jaar. Ze begon al in juni 2017, net na de vervroegde verkiezingen waarbij May haar Conservatieve meerderheid verspeelde.

Ondemocratisch

Zo'n opschorting duurt echter doorgaans slechts enkele dagen. Dat Johnson nu de parlementsleden vijf weken heeft weggestuurd, wordt door oppositiepartijen en dissidente Conservatieven gezien als een 'ondemocratische' manier om het debat over de nakende brexit te muilkorven. Johnson stuurt aan op een chaotische 'no deal'-brexit op 31, waar een meerderheid van de parlementsleden tegen gekant is.

Ondanks de opschorting wisten tegenstanders begin september niettemin een wet goed te keuren die Johnson, als hij geen meerderheid vindt voor een brexitdeal, verplicht de deadline andermaal te verlengen tot 31 januari.

Misnoegde parlementsleden kregen bovendien gelijk van een Schotse rechtbank, die eerder deze maand oordeelde dat Johnsons opschorting 'gemotiveerd werd door het ongepaste doel om het parlement te dwarsbomen'. In een parallelle zaak, aangespannen door de anti-brexitactiviste Gina Miller, verklaarde een Londense rechtbank zich echter onbevoegd.

Ontslag

Het Britse hooggerechtshof moest daarom dinsdag als ultieme scheidsrechter optreden. In een uiterst kritisch en unaniem vonnis stelde Brenda Hale, de voorzitster van het Supreme Court, dat Johnson 'zonder redelijke rechtvaardiging het parlement verijdeld heeft zijn grondwettelijke plicht te vervullen'. Johnsons vraag aan de Queen om het parlement te laten opschorten, noemde ze 'onwettig'. De 'prorogation', concludeerde Hale, is dan ook 'onwettig, nietig en zonder effect'.

Volgens Hale is het nu aan John Bercow, de voorzitter van het Britse lagerhuis, en zijn collega in het hogerhuis om te beslissen of het parlement heropend worden. Bercow, die Johnsons ingreep eerder laakte, verwelkomde het vonnis en zal nu de partijleiders consulteren. 'Het parlement moet zonder vertraging bijeenkomen', oordeelde hij alvast.

Politieke tegenstanders grijpen Johnson zware juridische nederlaag bovendien aan om zijn ontslag te eisen. Johnson zit in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en heeft nog niet gereageerd.