Brits parlement bemoeilijkt harde brexit

Vijf dagen voor de Conservatieven bekendmaken wie het duel om het leiderschap van de partij gewonnen heeft en Theresa May opvolgt als premier, maakten de Britse parlementsleden de volgende bewoner van Downing Street 10 duidelijk dat ze niet van plan zijn zomaar over zich heen te laten lopen.

Het Lagerhuis boog zich donderdag over een amendement dat het voor de regering moeilijker maakt om het parlement buitenspel te zetten. De tekst, ingediend door leden van de Conservatieve partij en de oppositiepartij Labour, kreeg veel meer steun dan vooraf verwacht was: 315 politici stemden voor, 274 anderen verwierpen het voorstel.

Waarschuwing

Analisten interpreteren de goedkeuring van het amendement als een fikse waarschuwing aan het adres van Boris Johnson. Samen met minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt is de ex-burgemeester van Londen nog in de running voor het leiderschap van de tory's. Peilingen dichten hem ook de meeste kans op de zege toe.

Om de leden van de Conservatieve partij te verleiden tot een stem voor hem sprak Johnson de afgelopen weken regelmatig straffe taal over het Britse vertrek uit de Europese Unie. 'De brexit wordt op 31 oktober, de dag van Halloween, een feit, met of zonder scheidingsdeal', klonk het.

Partijdiscipline

De groter dan verwachte steun voor het amendement suggereert dat Johnson het als premier knap lastig kan krijgen om zijn wil op te leggen. Zijn Conservatieve partij heeft geen meerderheid in het Lagerhuis. Bovendien heeft drie jaar brexitcrisis duidelijk gemaakt dat de partijdiscipline onder de tory's ver zoek is.

De stemming in het parlement kwam er enkele uren nadat de Britse begrotingswaakhond OBR gewaarschuwd had dat een harde brexit het land in een diepe recessie kan storten. Het OBR is ook bang voor een ontsporing van de begroting volgend jaar.