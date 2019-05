Brits parlement krijgt vierde stemming over brexitplan

In de week van 3 juni hoopt de Conservatieve premier Theresa May haar brexitdeal alsnog goedgekeurd te krijgen.

Na een maandje broodnodige rust kunnen de volgers van de brexitsoap zich opmaken voor een nieuwe aflevering. In de week van 3 juni wil de Conservatieve premier Theresa May het Britse parlement een vierde keer te laten stemmen over haar brexitdeal, in de vermoedelijk ijdele hoop eindelijk een meerderheid te vinden.

Begin januari verwierpen 432 Lagerhuisleden haar plan, een historisch ongezien overwicht van 230 leden op de 202 voorstanders. Half maart bedroeg die kloof nog 149 parlementsleden, eind maart 58. Door die impasse vertrok het Verenigd Koninkrijk niet zoals gepland uit de Europese Unie op 29 maart, noch na de uitgestelde deadline van 12 april. May kreeg vervolgens van Brussel uitstel van de brexit tot 31 oktober.

Compromis

De voorbije weken, inclusief dinsdagavond, zocht Mays entourage naar een compromisvoorstel met Labour, de grootste oppositiepartij. Veel vooruitgang werd echter niet geboekt. Labour ambieert een veel softere brexit, waarbij het VK een douane-unie met de EU zou vormen. Een aanzienlijk deel van de socialisten pleit voor een tweede referendum, waarbij de brexit zelfs mogelijk afgelast wordt.

Het is nog onduidelijk of enkele Labour-standpunten opgenomen zullen worden in het plan dat May straks aan een vierde stemming wil onderwerpen.

Verraad

Wat Labour voorstaat, is voor het gros van Mays Conservatieve achterban vloeken in de eurosceptische kerk. Dat May überhaupt met de oppositie overlegde, vinden veel tory's eigenlijk al verraad van hun brexitideaal. De roep om Mays ontslag is de jongste weken dan ook nog toegenomen in de eigen rangen.