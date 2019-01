Brits parlement maakt zich klaar voor langverwachte brexitstorm

Hoe hard stemt het Britse parlement de brexitdeal van premier Theresa May weg? En vooral: wat dan? Boven Londen barst dinsdagavond eindelijk de brexitstorm in volle hevigheid los.

Met een laatste wanhoopsoffensief poogde de Conservatieve premier Theresa May maandag het scheidingsverdrag, dat ze in november met de Europese Unie heeft gesloten, aan het Lagerhuis te verkopen. Na een open brief dit weekend in Sunday Express, de giftigste van alle eurofobe tabloids, hield ze een toespraak in Stoke-on-Trent, de meest uitgesproken pro-brexitstad van het Verenigd Koninkrijk waar in 2016 liefst 69,4 procent ‘Leave’ stemde.

‘Sommigen in Westminster zullen er alles aan doen om de brexit uit te stellen of zelfs te stoppen’, waarschuwde May. In het Britse parlement zelf herhaalde ze later op de dag dat zoiets ‘catastrofaal’ zou zijn voor ‘het vertrouwen van het volk in de democratie’. ‘We hebben de plicht het resultaat van het referendum te respecteren.’

Liefst 936 dagen na die volksraadpleging, en amper 73 dagen voor de brexit op 29 maart een feit wordt, mag het Lagerhuis vanavond eindelijk over Mays deal stemmen. Dat had een maand geleden al moeten gebeuren, maar omdat het verzet zo groot was, stelde May destijds die stemming uit. Een verpletterende nederlaag wacht dinsdag niettemin. Dat May in Stoke, al eeuwen bekend om zijn pottenbakkers, in een porseleinfabriek speechte, maakt de metafoor van de olifant en de kast vol porselein straks wel heel erg voor de hand liggend.

Alternatief nog erger

Met haar laatste interventies hoopt May op zijn minst nog wat brexithardliners in haar partij alsnog aan boord te krijgen. Vergeefs vermoedelijk, gezien maandag nog Gareth Johnson uit onvrede met haar plan ontslag nam als een van de Conservatieve ‘whips’, van wie het net de taak is over de partijdiscipline onder de parlementsleden te waken. Maar Mays punt is duidelijk: de hardliners, voor wie een economisch desastreuze brexit zonder deal als het nirwana oogt, kunnen haar maar beter volgen, want het alternatief is nog erger.

In het Lagerhuis neigen de meeste leden immers naar een softe brexit, of zelfs no brexit at all. En hun ‘guerillaoorlog per amendement’ wordt steeds succesvoller. Dat het parlement dinsdagavond überhaupt een ‘meaningful vote’ - een ‘betekenisvolle stem’ - krijgt, dankt het aan een groep van elf toryrebellen onder leiding van Dominic Grieve. Die diende in december 2017 een amendement in, dat goedgekeurd werd met steun van de oppositie, waardoor de regering-May haar brexitdeal niet zomaar per decreet kan doordrukken. Vorige maand sleurde Grieve nogmaals een amendement door het parlement, dat zichzelf daarmee het brexitinitiatief toe-eigent als Mays plan geen meerderheid zou krijgen.

Hoe groot de chaos vanavond ook dreigt te worden als dat gebeurt, het voordeel is dat er dan eindelijk een optie afgevinkt kan worden en dat de zoektocht naar een alternatief kan beginnen. Vermoedelijk zal Labour, als grootste oppositiepartij, meteen een motie van wantrouwen indienen tegen de regering, in de hoop die ten val te brengen en nieuwe verkiezingen uit te lokken. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de dissidente tory’s daaraan zullen meewerken. Net zo min zal de notoir plichtsbewuste May zelf opstappen.

Volgende stap: vorige week keurde het parlement een eveneens door Grieve ingediend amendement goed dat de regering-May slechts drie in plaats van de geplande 21 dagen geeft om een plan B voor te stellen. Dat zou dus vrijdag moeten zijn, maar omdat het Lagerhuis die dag nooit bijeenkomt, ook niet in tijden van enorme urgentie, wordt dat maandag verwacht. Maar veel meer dan wat weinigzeggende concessies uit Brussel zal May niet kunnen presenteren.

Maatschappelijke tweespalt

Als Mays plan B ook niet goedgekeurd wordt, zal het parlement vermoedelijk zelf ideeën beginnen voor te stellen. Een ‘no deal’ lijkt dan geen optie meer. ‘Parlementsleden hebben enkele taken. Een ervan is te voorkomen dat het volk nationale zelfmoord pleegt’, zei Grieve vrijdag nog laconiek.

Enkele toryrebellen stelden maandag al voor om het ‘Liasion Committee’, dat over de partijgrenzen heen de 36 voorzitters van de parlementaire comités verenigt, een compromis te laten uitdokteren. Al werd dat al als een ‘coup’ voorgesteld omdat het Lagerhuis zo zijn eeuwenoude mandaat dreigt te overschrijden. Vermoedelijk zal het parlement een voor een over de mogelijke scenario’s stemmen. Daarbij is het vooral uitkijken of een tweede referendum het haalt, die optie waarvoor Grieves rebellen en ook de oppositie gewonnen zijn.