Brits parlement neemt controle over brexit-agenda over van regering

Het Britse parlement heeft zich maandagavond het recht toegeëigend woensdag te stemmen over een resem brexitalternatieven. Het neemt zo de controle over het brexit-proces in het Brits parlement over van de regering.

Als gevolg van de parlementaire impasse vroeg May vorige week de EU om de brexit uit te stellen. In plaats van op 29 maart zou het VK nu de EU verlaten op 22 mei, maar enkel als haar brexitplan goedgekeurd raakt.

Lukt dat niet, dan moet het VK tegen 12 april al zeggen wat het wil: een economisch chaotische brexit zonder akkoord die meteen ingaat, of een lang uitstel om een alternatieve brexit uit te dokteren.

Die tweede piste heeft het Britse parlement, waar een meerderheid gekant is tegen een no-dealbrexit maandagavond laat mogelijk gemaakt. Het keurde met een meerderheid van 27 stemmen een amendement goed dat de eeuwenoude parlementaire procedure eenmalig overboord gooit.

Tweede referendum?

Woensdag zal voor een keer niet de regering de agenda bepalen, maar de backbenchers. Zo zullen 'indicative votes' - richtinggevende stemmingen - gehouden kunnen worden over een resem alternatieven, zoals een tweede referendum, een softere brexit of het afblazen van de brexit. Maar het is maar de vraag of er een meerderheid kan gevonden worden voor een van de opties.

De ongeziene machtsovername van het Britse parlement is alweer een tegenslag voor premier May. Zij moest bij aanvang van het parlementaire debat maandag toegeven dat ze nog geen parlementaire meerderheid had gevonden voor de brexitdeal die ze met 'Brussels' had gesloten. Daarom bleef een derde stemming over dat akkoord - nadat de tekst al twee keer was afgewimpeld door het parlement - uit.

Ook drie ministers van de regering-May stemden voor het amendement. Ze namen even voordien ontslag uit de regering.