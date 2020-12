Brits parlement stemt in met brexitdeal

'In de kern van dit wetsontwerp bevindt zich een van de grootste handelsakkoorden ter wereld', zei premier Boris Johnson van de Conservatieve partij. Volgens Keir Starmer, de leider van de oppositiepartij Labour, is het akkoord 'dun en vol gebreken'. 'Toch is het beter dan geen akkoord, want de prijsstijgingen die daar het gevolg van zijn, zouden ondernemingen aan de rand van de afgrond brengen.'