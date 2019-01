Brits parlement stemt over aanpassingen aan brexitdeal

14 amendementen liggen op tafel om de brexitdeal van de Britse premier Theresa May zodanig bij te sturen dat hij verteerbaar is voor het Britse Lagerhuis.

Het Britse Lagerhuis debatteert en stemt vanavond over een reeks amendementen die de brexitdeal van de Britse premier Theresa May moeten bijsturen. De oorspronkelijke deal, die de premier twee weken geleden voorstelde, was voor het gros van de parlementsleden onverteerbaar.

Ze willen nu zelf het heft in handen nemen en aangeven hoe zij het vervolg van de brexit zien. Twee grote bezorgdheden blijken uit de amendementen. 'Remainers' willen vooral vermijden dat er over twee maanden een economisch desastreuze brexit zonder deal volgt. En de hardliners willen af van de omstreden 'backstop', die moet voorkomen dat een harde grens ontstaat tussen de Europese lidstaat Ierland en de Britse regio Noord-Ierland. May zelf werkt aan een plan B, dat erg lijkt op haar initiële scheidingsverdrag, en waarover pas in februari gestemd wordt.

Backstop

Een van de belangrijkste amendementen is ingediend door de Conservatieve backbencher Graham Brady, en ambieert de backstop aan te passen of af te schaffen. Het oorspronkelijke voorstel houdt in dat het Verenigd Koninkrijk bij het uitblijven van een handelsdeal tijdelijk in de Europese douane-unie blijft, terwijl Noord-Ierland grotendeels de Europese regels blijft volgen. Maar dat is onverteerbaar voor de harde brexiteers en voor de Noord-Ierse DUP, die gedoogsteun geeft aan de regering.

May schaarde zich gisteren tot verrassing van haar kabinet achter het voorstel van Brady om een alternatief voor de backstop te zoeken. Een optie zijn hoogtechnologische grenscontroles die een harde grens vermijden, maar die door de EU al meermaals als 'magisch denken' afgeserveerd zijn.

Als het parlement met een gewijzigde backstop instemt, kan de premier de bal weer in het kamp van de EU leggen. De officiële Europese communicatie luidt dat over het scheidingsakkoord niet meer onderhandeld kan worden, maar de Britten hopen op flexibiliteit omdat de EU, die de Ieren steunt, het alternatieve scenario - een harde brexit waarbij zeker grenscontroles ingevoerd worden - helemaal niet wil.

Uitstel

Labour-oppositielid Yvette Cooper wil vooral vermijden dat het VK op 29 maart met een no-deal uit de Europese Unie dondert. Haar amendement geeft de overheid tot 26 februari de kans een deal door het parlement te slepen. Lukt dat niet, dan zal direct daarna een stemming worden gehouden over een mogelijk uitstel van de brexit tot eind 2019.

Voor zo'n scenario is wel het fiat van de 27 overblijvende Europese lidstaten nodig. Dat lijkt geen onoverkomelijke horde, gezien de Europese aversie voor een no-deal, maar er moeten dan wel concrete voorstellen op tafel liggen en die zijn er nu niet.

Ook de Conservatief Dominic Grieve diende een amendement in waarmee hij het zwaartepunt naar het parlement wil verschuiven. Hij vraagt dat het Lagerhuis zich in februari en maart zes dagen lang over alternatieven voor Mays deal buigt en er nadien ook over kan stemmen. Hilary Benn van Labour wil dan weer dat er meteen indicatieve stemmingen over de verschillende opties (no-deal, uitstel, tweede referendum) komen.