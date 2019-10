Brits parlement steunt eindelijk brexitdeal

Het Britse parlement zette dinsdagavond het licht voorlopig op groen voor het scheidingsakkoord dat Conservatief premier Boris Johnson donderdag sloot met de Europese Unie. Als Johnson straks geen toestemming krijgt om zijn brexitwet in amper drie dagen te ratificeren, dreigt hij alsnog eerst vervroegde verkiezingen te organiseren.

329 parlementsleden stemden dinsdagavond voor de deal, 299 tegen.

Liefst 1.216 dagen na het Britse referendum gloort er zo eindelijk een uitweg uit het brexitdoolhof. Al kan die deur het komende uur alweer dichtgegooid worden.

Hoewel dit maar de eerste horde was in een ratificatieproces, dat zijn deal omzet in Britse wetgeving, slaagt Johnson waar zijn voorganger Theresa May eerder dit jaar tot drie maal pijnlijk faalde: een politieke meerderheid vinden voor de zuurste maatschappelijke twistappel in de naoorlogse Britse geschiedenis.

Spoedprocedure

Over enkele minuten volgt echter nog een tweede stemming met grote consequenties. Johnson eist dat de ratificatie van zijn brexitdeal tot een volwaardige Britse wet in amper drie dagen, dus tegen donderdagavond, door het Lagerhuis geramd wordt. Zo kan hij zijn belofte houden dat het VK op 31 oktober ‘do or die’ de EU zal verlaten.

Doorgaans duurt zo’n ratificatieproces makkelijk een maand. Een tegenstander merkte fijntjes op dat het parlement eerder dit jaar zelfs zes weken debatteerde over een wet die het welzijn van wilde dieren in Britse circussen reguleert. Dan is de historische brexitwet, met de bijhorende documentatie goed voor 435 pagina’s, toch wel wat extra tijd gegund, zeker als je weet dat de parlementsleden die pas maandagavond voor het eerst te lezen kregen.

Verkiezingen

Stemmen de parlementsleden in met de spoedprocedure, dan kunnen ze via amendementen de deal woensdag en donderdag nog altijd in de war sturen. Maar Johnson behoudt zo wel het uitzicht dat de brexit volgende week eindelijk een feit wordt.

Weigeren de lagerhuisleden straks de spoedprocedure, dan heeft Johnson echter al aangekondigd dat hij zijn brexitwet zal intrekken en vervroegde verkiezingen zal eisen. Immers, dan dreigt het ratificatieproces de deadline van 31 oktober te overschrijden. En door het amendement dat oppositiepartijen en toryrebellen zaterdag goedkeurden, zit er dan een brexituitstel tot 31 januari of zelfs later aan te komen.