Brits parlement stuurt premier May terug naar Brussel

Ze moet er de Ierse backstop heronderhandelen. In ruil voor het vervangen van de backstop verbindt het parlement zich ertoe om het scheidingsakkoord goed te keuren.

Het Brits parlement stemde dinsdagavond over zeven amendementen voor de brexit. Het zijn voorgestelde aanpassingen aan het Plan B dat de Britse premier Theresa May vorige week aan het parlement heeft voorgelegd. Het Plan B was een licht aangepaste versie van het echtscheidingsakkoord dat May eerder met de Europese Unie heeft onderhandeld, maar dat werd weggestemd door het parlement.

Vooral de Noord-Ierse backstop is voor het Britse parlement een doorn in het oog. Die backstop is een soort van verzekeringspolis om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, dat een deel is van het Verenigd Koninkrijk, onder alle omstandigheden open te houden. In eerste instantie blijft het Verenigd Koninkrijk daardoor in de Europese douanieunie en blijven de Europese regels grotendeels gelden in Noord-Ierland.

Zeker voor de hardliners in Mays Conservatieve partij en voor de Noord-Ierse partij DUP, van wiens gedoogssteun May afhankelijk is, de oplossing niet aanvaardbaar. Graham Brady, de leider van de Conservatieve backbenchers diende daarom een amendement in om de backstop te vervangen door 'alternatieve regelingen'. Denk aan hoogtechnologische grenscontroles, zoals nummerplaatherkenning.

Het amendement werd met 317 tegen 301 stemmen goedgekeurd.

Goedkeuren akkoord

In ruil voor het vervangen van de backstop verbindt het parlement zich ertoe om het scheidingsakkoord goed te keuren. 'Het is duidelijk dat er een weg is naar een substantiƫle en duurzame oplossing om de EU te verlaten met een akkoord', verklaarde May na afloop van de stemming.

Het amendement doet er toe, want ze bepaalt de houding die May de volgende weken zal aannemen tegenover de Europese Unie. Ze vroeg Europa het echtscheidingsakkoord open te breken om er zo voor te zorgen dat haar Conservatieve achterban alsnog instemt met een brexitdeal. Bij de andere lidstaten is daar evenwel weinig animo voor. De Franse president Emmanuel Macron maakte gisteren tijdens een bezoek aan Cyprus al duidelijk dat het akkoord 'niet-onderhandelbaar' is. 'Het is de best mogelijke deal', verklaarde hij.

Geen 'no deal'-brexit

Het Lagerhuis besliste tegelijk met een nipte meerderheid van 318 tegen 310 stemmen dat er geen 'no deal'-brexit mag komen. Een brexit zonder een scheidingsakkoord zou leiden tot een harde breuk tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie en dus chaos. Die goedkeuring is een nederlaag voor de harde brexiteers en voor May, die zich tegen het amendement had verzet.

In de praktijk verandert het amendement evenwel weinig. Als er geen brexitdeal komt, is brexit zonder een akkoord de terugvalpositie. De stemming van gisteravond verandert daar weinig aan. Andere voorstellen om in dat geval de brexit uit te stellen, haalden het immers niet. Zo stelde Labour voor om de brexit uit te stellen tot 31 december als er tegen 26 februari geen akkoord zou zijn over een brexitdeal. Een gelijkaardig voorstel, dat de steun kreeg van enkele Conservatieven, botste eveneens op een neen.

Andere amendementen werden door de parlementsleden naar de prullenmand verwezen. Dat gebeurde bijvoorbeeld met plan van Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn om een no deal uit te sluiten, om het Verenigd Koninkrijk in een douaneunie met de Europese Unie te houden en om de deur open te zetten richting een tweede referendum.