Brits parlementslid neergestoken

David Amess, een Conservatief lid van het Lagerhuis, wordt verzorgd voor meerdere messteken. De vermoedelijke dader is gearresteerd, maar het motief is onduidelijk.

In een methodistenkerk in Leigh-on-Sea, aan de Engelse oostkust, is vrijdagmiddag David Amess met meerdere messteken verwond. De 69-jarige Amess, die sinds 1983 in het Britse parlement zetelt namens de Conservatieven van premier Boris Johnson, hield er zijn wekelijkse vragenuurtje met inwoners van het kiesdistrict Southend West.