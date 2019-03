Brits parlementsvoorzitter sluit derde brexitstemming uit

De Conservatieve premier Theresa May lijkt weinig meer opties te hebben dan de EU donderdag een lang uitstel van de brexit te vragen.

John Bercow, de voorzitter van het Britse Lagerhuis, heeft maandagmiddag het idee van de Britse premier Theresa May gekelderd om een derde parlementaire stemming te houden over haar brexitdeal met de EU. Bercow onderstreepte dat het parlement geen tweemaal kan stemmen over dezelfde resolutie, waarbij hij verwees naar precedenten die teruggaan tot 1604.

Het parlement stemde in januari met een meerderheid van liefst 230 leden Mays deal weg. Vorige week kreeg May extra garanties van de EU over de omstreden 'backstop' voor Noord-Ierland, waarna ze een tweede stemming organiseerde. Ditmaal werd het licht gewijzigde plan getorpedeerd met een meerderheid van 149 parlementsleden.

May ambieerde deze week, voor de Europese top van donderdag, een derde stemming. Maar dat kan volgens Bercow dus niet, omdat het plan sindsdien niet meer gewijzigd is. En dat lijkt ook niet meer te gebeuren, omdat Europa duidelijk gesteld heeft dat het Verenigd Koninkrijk niet meer hoeft te rekenen op extra concessies.

Uitstel

Nadat het parlement vorig week haar brexitdeal andermaal afgeschoten had, stemde het ook tegen een economisch desastreuze brexit zonder akkoord op 29 maart. En een meerderheid vroeg daarop om de brexit over de deadline te tillen.

Knarsetandend stemde May in, waarbij ze twee opties naar voren schoof. Of een kort uitstel tot 30 juni, als haar deal alsnog goedgekeurd raakte. Of een lange verlenging van artikel 50 van het EU-verdrag, dat de brexitonderhandelingen regelt.

In principe kan May nu niet anders dan de overige 27 EU-lidstaten donderdag te vragen om een lange verlenging, mogelijk met negen maanden. Dat impliceert dus dat het VK tussen 23 en 26 mei ook Europese verkiezingen moet organiseren. Maar dus ook dat de overige lidstaten, die de zetels in het Europees parlement zonder de Britten al herverdeeld hadden, opnieuw moeten puzzelen.

Vermoedelijk zal Europa echter nog bijkomende eisen stellen om in te stemmen met de verlenging. Om te beginnen dat May nu eindelijk eens duidelijk stelt welke postbrexitrelatie het VK wil met de EU.

Softe brexit

Veel brexithardliners vrezen, nu hun voorkeur voor een no-dealbrexit van tafel lijkt, dat zo'n uitstel enkel zal leiden tot een softere brexit. Een verlengd verblijf in de douane-unie, bijvoorbeeld, zoals oppositiepartij Labour voorstelt. Of zelfs een tweede referendum, waarbij een brexit helemaal ongedaan gemaakt kan worden.

May speculeerde ook op dat angstbeeld om bij een derde stemming alsnog de nodige stemmen van brexithardliners binnen te halen. Om haar deal door het parlement te loodsen, moeten er nog 75 parlementsleden hun verzet staken. May kijkt daarbij vooral naar de tien leden van de DUP, de Noord-Ierse unionisten die gedoogsteun verlenen aan haar minderheidsregering.

DUP en ERG

De DUP zat de voorbije dagen lang samen met Geoffrey Cox, de juridische topadviseur van de regering-May, om bijkomende juridische garanties te krijgen dat de 'backstop' er niet toe kan leiden dat in Noord-Ierland een ander regime geldt dan in de rest van het VK. Minister van Financiën Philip Hammond hintte dit weekend dan weer op een meer basale manier om de DUP'ers te overtuigen: extra geld voor Noord-Ierland.

En Mays entourage gaf ook de garantie dat, als de backstop van kracht wordt, het Noord-Ierse deelstaatparlement inspraak krijgt.

Voorlopig lijken de DUP'ers echter niet van plan een bocht te nemen. En daarmee ondergraven ze ook Mays tweede doel: een voldoende aantal leden van de European Research Group, een fractie van zo'n 80 brexithardliners in haar eigen partij, aan boord te krijgen. Jacob Rees-Mogg, het boegbeeld van de ERG, hintte maandag nog maar eens dat hij de DUP volgt als zij hun verzet staken.

Ontslag May?

Tegelijk gonsde het in Westminster van de geruchten als zou May overwegen een tegeneis van de ERG in te willigen: dat ze plaats ruimt voor een andere, hardere Conservatieve premier, zodra het VK en de EU de onderhandelingen starten over hun toekomstige relatie.

Vanuit Downing Street vertrok dan weer het gerucht dat May bereid was haar hoofdonderhandelaar in Brussel, Olly Robbins, te offeren. Robbins, de architect van haar brexideal, geldt als een ware eurofiel en is zo'n beetje een haatfiguur voor de brexiteers.

23 hardliners van de ERG gaven maandag per brief echter aan dat ze het mogelijke voorbeeld van boegbeeld Rees-Mogg niet zullen volgen, en tegen Mays deal zullen blijven stemmen. Ook gewezen minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson pookte in zijn wekelijkse column in The Telegraph nogmaals zijn verzet tegen de deal op.

Bollocks to brexit

Met zijn demarche maakte parlementsvoorzitter Bercow echter een einde aan al die speculatie, en aan Mays deal. Maar of de brexiteers daar blij moeten mee zijn?