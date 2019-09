Brits parlementsvoorzitter waarschuwt voor 'toxisch' brexitdebat

Brits premier Boris Johnson ontlokt felle kritiek nadat hij de vermoorde politica Jo Cox heeft gerecupereerd in het steeds fellere brexitdebat.

'Er is een wijdverspreid gevoel in het parlement, en erbuiten, dat dit huis zichzelf gisteren geen dienst heeft bewezen. De sfeer was erger dan ik ooit heb gekend in de 22 jaar dat ik parlementslid ben. Aan beide kanten waren de passies ontvlambaar, woedende woorden werden geuit. Het was toxisch.'

Verlaag jullie decibelniveaus alstublieft, en behandel elkaar als tegenstanders in plaats van vijanden. John Bercow Parlementsvoorzitter

Zo opende voorzitter John Bercow donderdag een nieuwe dag in het Britse Lagerhuis. Waarna hij zijn collega's aanmaande: 'Verlaag jullie decibelniveaus alstublieft, en behandel elkaar als tegenstanders in plaats van vijanden.'

Scheldpartij

Bercow refereerde aan de urenlange scheldpartij die woensdag plaatsvond tussen de Conservatieve regering van Boris Johnson en de oppositiepartijen. Daags voordien had het Britse Hooggerechtshof geoordeeld dat Johnson het parlement 'onwettig' wekenlang had willen sluiten om het brexitdebat te kortwieken.

Bij hun terugkomst noemden Labour-leider Jeremy Corbyn en andere oppositieleden Johnson dan ook 'een gevaarlijke man', een 'leugenaar', een 'dictator' zelfs die 'in de gevangenis' thuishoort.

Dood parlement

Johnsons hoofdjurist Geoffrey Cox wekte dan weer woede door het parlement als 'dood', 'laf' en 'schandalig' te bestempelen, omdat de oppositie de brexitdeadline van 31 oktober wil uitstellen en ook verkiezingen tegenhoudt om uit de impasse te raken.

Johnson zelf ging woensdagavond helemaal in overdrive. Het vonnis van het Hooggerechtshof schoof hij terzijde als 'verkeerd'. Hij bestempelde de wet die hem dwingt brexituitstel te vragen consequent als een 'overgavewet'. Hij had het over 'verraders' die de uitslag van het brexitreferendum verwerpen. En hij verweet tegenstanders 'het volk niet te vertrouwen'.

Jo Cox

De beste manier om Jo Cox te eren, is door de brexit te realiseren. Boris Johnson Brits premier

In de loop van avond vroeg een Labour-lid Johnson zijn 'beledigende, gevaarlijke, ontvlambare taal' te temperen. Ze herinnerde de premier eraan dat veel parlementsleden in deze verhitte brexitsaga intussen al doodsbedreigingen hebben gekregen. En ze verwees naar haar vriendin Jo Cox, het eurofiele Labour-parlementslid dat in 2016, enkele dagen voor het brexitreferendum, vermoord werd.

Johnson verwierp die kritiek echter als de grootste 'humbug' - onzin - die hij in zijn leven al gehoord had. En wat later stelde hij zelfs: 'De beste manier om Jo Cox te eren, is door de brexit te realiseren.'

People vs. Parliament

Zelfs partijgenoten erkennen dat Johnson daarmee woensdagavond een paar bruggen te ver ging. Die polariserende retoriek past echter perfect in de torystrategie om het brexitdebat, en de nakende verkiezingen, te framen als een clash van 'het volk versus de volksvertegenwoordigers'. Daarbij werpen Johnson en co. zich op als de hoeders van de 'wil van het volk', van de 17,4 miljoen Britten die drie jaar geleden voor een brexit stemden.

In die radicale reconversie van de eeuwoude Conservatieven tot de Brexitpartij schuwt Johnson al langer het rechtsnationalistische populisme niet. Tijdens de brexitcampagne zocht hij al de rafelranden van het migratiedebat op. De voorbije weken noemde hij eenieder die een chaotische no-dealbrexit uitsluit, 'collaborateurs' met Brussel. 21 gematigde tory's die met de oppositie meestemden over het brexituitstel, liet hij uit de fractie gooien.

Britse media

Het helpt niet dat ook de Britse media dag na dag meer olie op het brexitvuur gieten. De Labour-gezinde tabloid Daily Mirror noemt Johnson donderdag 'een man zonder schaamte'. Eurosceptische kranten als The Daily Telegraph en Daily Express citeren dan weer Johnsons tirade dat brexittegenstanders een 'dag van afrekening' tegemoet gaan.

Ook dat is niet nieuw. Al in 2016 noemde de Conservatief gezinde tabloid Daily Mail drie rechters 'vijanden van het volk', omdat ze toenmalig premier Theresa May hadden gedwongen het parlement te consulteren vooraleer ze de scheidingsgesprekken met Brussel kon aanvatten.