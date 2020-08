Britse ‘Kanaalcommandant’ moet migrantenbootjes afweren

De Britse regering roept een nieuwe functie in het leven om de strijd tegen illegale migratie via het Kanaal tegen te gaan.

Door het mooie weer van de afgelopen dagen wagen steeds meer migranten hun kans om clandestien de Britse kust te bereiken. De afgelopen drie dagen ging het om zeker meer dan 500 mensen. Ze riskeren daarbij hun leven, want het Kanaal is één van de drukste zeeroutes ter wereld, waardoor de kans reëel is om door een groot schip overvaren te worden.