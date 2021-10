Britse inlichtingendiensten gaan data opslaan in Amazon-cloud

Nadat eerder de Amerikaanse inlichtingendiensten met Amazon besloten samen te werken, sluiten nu ook de Britse diensten een miljardendeal. De vraag is of het verstandig is om de meest geheime data toe te vertrouwen aan één Amerikaans bedrijf.

De Britse geheime diensten hebben een deal gesloten met Amazon Web Services (AWS), de cloudpoot van de e-commercegigant, om geclassificeerd materiaal te bewaren in diens zwaarbeveiligd cloudsysteem. Dat schrijft de Britse krant Financial Times. Het contract, dat geheim moest blijven, zet een boost op het gebruik van data-analyse en artificiële intelligentie, maar doet ook vragen rijzen over de Britse soevereiniteit.

Niet wenselijk

Hoewel AWS een Amerikaans bedrijf is, worden alle data in het Verenigd Koninkrijk bewaard. Niettemin stellen experts zich vragen over de wenselijkheid van een contract waarbij de meest geheime Britse data worden toevertrouwd aan één Amerikaans bedrijf. 'Soevereiniteit is belangrijk en er is een reden waarom, historisch gezien, beveiligingstechnologie altijd intern is gebouwd en onderhouden', zegt een beveiligingsveteraan tegen Financial Times.