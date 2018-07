De veelbesproken Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson neemt ontslag. Dat meldt het kabinet van de Britse premier Theresa May.

Hij is het derde regeringslid dat de afgelopen 24 uur ontslag ontslag genomen heeft uit de regering-May, die in de knoop zit met de brexit. Eerder stapten ook al brexitminister David Davis en het nummer twee van zijn ministerie, staatssecretaris Steve Baker, op. Het Britse parlementslid Dominic Raab is David Davis opgevolgd als minister die bevoegd is voor de onderhandelingen over de brexit.

May aanvaardde het ontslag van Johnson en bedankte hem voor zijn werk. Er zal snel een vervanger worden aangeduid, luidt het. Maar May heeft wel een groot probleem.

De Britse premier werkte een compromis rond een softe exit uit de Europese Unie uit, dat de Britse regering diep heeft verdeeld. En nu blijkt ze alle steun te verliezen van de voorstanders van een harde brexit. Ze krijgt alvast geen politieke rugdekking van de flamboyante Boris Johnson, die een van de boegbeelden was van de 'Vote Leave'-campagne.

Er hangt steeds meer een crisissfeertje in de lucht. Maandagnamiddag houdt May beraad met de parlementsleden van de fractie in Westminster, na een toespraak voor het parlement waarin ze meer duidelijkheid geeft over de brexitdeal van afgelopen weekend.

Het is niet ondenkbaar dat er een motie van wantrouwen tegen May komt. Volgens haar medestanders zal ze zo'n motie van wantrouwen overleven. Als dat niet het geval is, dan zal haar leiderschap betwist worden. Dan zal Johnson wellicht een van de tegenkandidaten zijn.

De Europese president Donald Tusk reageerde via Twitter al schamper op de ontslagen in Londen, waarbij hij zinspeelt op de mogelijkheid dat de Britten er alsnog voor kiezen om in de EU te blijven. 'Politici komen en gaan maar de problemen die ze voor de mensen hebben gecreëerd blijven. Ik kan alleen betreuren dat het hele brexitidee met Davis en Johnson nog niet verdwenen is. Maar... wie weet?', tweette Tusk.