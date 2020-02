Britse minister van Financiën stapt op

Sajid Javid, de Britse minister van Financiën, nam donderdag ontslag nadat premier Boris Johnson hem gevraagd had al zijn adviseurs te vervangen door zijn eigen vertrouwelingen. Rishi Sunak volgt hem op.

Javid stuurde donderdag een schokgolf door de politieke wereld. Tot ieders verrassing bood de 50-jarige politicus met Indiase roots premier Johnson zijn ontslag aan.

Dat de ploeg van de flamboyante ex-burgemeester van Londen er tegen donderdagavond wat anders zou uitzien dan 's ochtends, was verwacht. Want de premier had de afgelopen dagen een regeringsherschikking in de steigers gezet. Maar het vertrek van Javid dook nooit op in dat strak geregisseerde scenario.

Adviseurs vervangen

De ex-bankier trok volgens Britse media zijn conclusies nadat Johnson hem in de loop van donderdag gevraagd had al zijn topadviseurs te vervangen door vertrouwelingen van Downing Street 10. 'Sajid Javid bedankte voor de portefeuille Financiën na het verzoek van de premier. De minister zei dat geen enkele minister met een beetje zelfrespect die voorwaarden zou aanvaarden', vertrouwden mensen uit de entourage van Javid de Britse media toe.

Premier Boris Johnson oogstte een storm van kritiek toen hij even voordien de minister voor Noord-Ierland de laan uitgestuurd had.

Analisten zien de hand van Dominic Cummings in de manoeuvres. Johnsons politieke topadviseur leeft al langer op gespannen voet met Javid. De afgelopen dagen raakte bekend dat de uitwerking van de begroting 2020 de relaties tussen beide heren nog meer verzuurd had.

Desondanks had de Britse premier Javid graag aan boord gehouden. Hoewel Johnson met de herschikking zijn autoriteit in de regering wilde opkrikken, was hij nooit van plan te raken aan zware portefeuilles als Financiën, Buitenlandse of Binnenlandse Zaken. Tot frustratie van Cummings die maar wat graag met de grove borstel door de bestuursploeg gegaan was.

Maar Johnson oordeelde dat zo'n radicale reorganisatie te 'disruptief' zou zijn op een moment dat de Britse regering voor enkele grote uitdagingen staat. Niet alleen lopen de Britten zich warm voor moeilijke handelsonderhandelingen met de Europese Unie. Ze verwachten ook dat Johnson op korte termijn zijn verkiezingsbeloftes uitvoert. In het najaar wacht bovendien het voorzitterschap van de klimaattop COP26.

Jong talent

Johnson was daarom van plan enkele regeringsleden van de tweede lijn te vervangen door jong, vooral vrouwelijk, talent. Partijgenoten die hem vorig jaar in de aanloop naar de Britse parlementsverkiezingen door dik en dun gesteund hadden, mochten een beloning verwachten. 'Met de herschikking wil de premier de funderingen leggen voor de regering van vandaag én morgen', luidde het de afgelopen dagen in Downing Street 10.

Sajid Javid bedankte voor de portefeuille van Financiën na het verzoek van de premier. De minister zei dat geen enkele minister met een beetje zelfrespect die voorwaarden zou aanvaarden. Entourage Sajid Javid

Maar de zorgvuldig geplande operatie dreigt in het honderd te lopen. Niet alleen door de onverwachte zet van Javid. Johnson oogstte ook al een storm van kritiek toen hij even voordien de minister voor Noord-Ierland Julian Smith de laan uitgestuurd had.

De man had amper een maand geleden nog mee een uitweg onderhandeld uit de politieke crisis in Noord-Ierland. Mede door zijn tussenkomst heeft de Britse provincie voor het eerst in drie jaar weer een volwaardige regering.