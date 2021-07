Britse minister van Volksgezondheid test positief

De Britse premier gaat ondanks nauw contact met de besmette minister niet in quarantaine, maar gaat zich in een 'proefproject' dagelijks testen.

Javid is zelf nog maar een maand minister, nadat voorganger Matt Hancock eind juni moest opstappen nadat hij de afstandsregels waar hij zelf altijd de klemtoon op legde met de voeten getreden bleek te hebben .

Volgens diezelfde coronaregels zou een groot deel van de Britse regering, inclusief premier Boris Johnson, nu in quarantaine moeten. Javid testte zaterdag positief, een dag nadat hij een bijeenkomst van het kernkabinet bijgewoond had.

Toch gaat premier Boris Johnson niet in quarantaine. Hij neemt deel aan een proefproject, waarbij de verplichte quarantaine ingeruild wordt voor een regime van dagelijkse testen.

Maar de besmettingsgolf heeft wel grote gevolgen voor de economie: alleen al in de eerste week van juli kreeg een half miljoen Engelsen de boodschap dat ze thuis in quarantaine moesten. Die golf van thuisisolatie heeft volgens vakbonden een grote impact op de werkorganisatie in veel bedrijven en instellingen.