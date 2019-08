Britse oppositie verenigt zich tegen no-dealbrexit

Sinds hij vorige maand Theresa May opvolgde, heeft Johnson één boodschap: op 31 oktober verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie, desnoods zonder akkoord. Ontmoetingen met Duits kanselier Angela Merkel , Frans president Emmanuel Macron en Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk legden vorige week nogmaals de grote meningsverschillen over de omstreden backstop voor Noord-Ierland bloot.

Trump

Alle oppositiepartijen, en ook flink wat gematigde partijgenoten van Johnson, gruwen echter van zo’n no deal. Omdat Johnson, zelfs met de steun van de Noord-Ierse unionisten, maar één zetel op overschot heeft, is hij heel kwetsbaar voor de minste dissidentie.

'Een no deal zal ons niet de Britse soevereiniteit opleveren', schreef Corbyn in een opiniestuk in de krant The Independent. Waarna hij waarschuwde voor de vrijhandelsdeal met de Verenigde Staten waar Johnson op aast: 'Een no deal zal ons overleveren aan de genade van Donald Trump en de grote Amerikaanse bedrijven die likkebaarden om hun tanden te zetten in onze gezondheidszorg, onze staalindustrie te vermoorden en de bescherming van onze voedselstandaarden en dierenwelzijn terug te schroeven.'