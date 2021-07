Britse 'pingdemic' leidt tot schaarste in winkels

Sinds begin deze week zijn de meeste coronamaatregelen afgeschaft in het Verenigd Koninkrijk. Dat leidde evenwel niet tot het rijk van de vrijheid maar tot het rijk van de schaarste. De oorzaak van dit alles? Een 'pingdemic'. Het woord is een contractie van de 'ping' die de alarmapp afgeeft bij een gevaarlijk coronacontact, en pandemie. De Britse kranten stonden donderdag vol over de lege supermarktrekken.

Gevaar

Het gevolg is dat honderdduizenden mensen hun job niet langer kunnen vervullen en de bevoorrading steeds meer in gevaar komt. Volgens officiële data werden 620.000 mensen in Engeland en Wales in de week van 14 juli aangemaand om tien dagen in quarantaine te gaan.