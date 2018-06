Britse premier May doet forse toegevingen, maar wint belangrijke brexitstemming

De Britse premier Theresa May kon een rebellie binnen haar eigen partij afwenden en belooft nu om het parlement meer invloed te geven in de brexitonderhandelingen.

Het Britse Lagerhuis moest zich vandaag buigen over negentien amendementen in het wetsvoorstel over de brexit. Het belangrijkste was amendement 19, omgedoopt tot het 'meaningful vote'-amendement.

Dat was begin juni ingediend door de conservatieve burggraaf Douglas Hogg van het Britse Hogerhuis, dat traditioneel meer Europagezind is. Dat bepaalde dat het parlement ongekende macht zou krijgen over de brexitonderhandelingen, mocht de brexitdeal van May weggestemd worden.

Concreet betekende dat het parlement May zou kunnen terugsturen naar Brussel om opnieuw te onderhandelen. De Britse premier is tegen dat amendement, omdat ze dan naar eigen zeggen aan handen en voeten gebonden zou zijn tijdens onderhandelingen. Zij staat een 'take it or leave it'-deal voor, waar het parlement de deal wel kan wegstemmen, maar verder machteloos staat.

Toegevingen

May probeerde met een compromisvoorstel de gemoederen te bedaren, zonder succes. Dominic Grieve, een van de pro-Europese 'rebellen' binnen de Conservatieve Partij van May, diende gisteravond een nieuw amendement in met voorwaarden voor de brexitdeal.

Uiteindelijk kon May verhinderen dat het parlement het 'meaningful vote'-amendement goedkeurde. 324 parlementsleden stemden tegen het amendement van het Hogerhuis, tegenover 298 stemmen voor.

Ze moest daarvoor wel toegevingen doen. Officieel is daar nog niets over bekend, maar de conservatieve rebel Sarah Wollaston zegt dat de regering beloofd heeft om een nieuw amendement in het Hogerhuis voor te stellen dat 'sterk zal lijken' op het amendement van Grieve.

Vijftien tot twintig conservatieve rebellen zouden die geruststelling persoonlijk hebben gekregen van May in haar kantoor, twintig minuten voor de stemming.

Breuklijn

In december 2017 diende Grieve al een amendement in dat het parlement het recht geeft om te stemmen over de brexitdeal met de EU die premier May normaal gezien in oktober klaar moet hebben. Het Britse parlement keurde dat goed.

Dat amendement limiteert de macht van ministers om de brexitdeal te implementeren tot het parlement een wet over de terugtrekking uit de EU heeft goedgekeurd.

Dat was een kaakslag voor de regering-May, omdat die wil dat de deal te nemen of te laten is. Het parlement krijgt in dat scenario uiteindelijk de keuze tussen het akkoord van May of geen akkoord. Tegenstanders zien dat als een valse keuze, omdat geen akkoord een harde brexit betekent.

Bovendien legde de stemming de breuklijn in de Conservatieve Partij van premier May bloot. Twaalf conservatieve 'rebellen' keurden het amendement mee goed.

Vanmorgen nam Philip Lee, een onderminister van Justitie, ontslag omdat hij vond dat de regering-May de macht van het parlement inperkte.