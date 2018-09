Britse premier May vecht voor haar job

De verdeeldheid over de brexit is groot binnen de Tories, blijkt op het jaarlijkse congres van de Britse partij. De positie van Theresa May ligt er onder vuur.

De jaarlijkse bijeenkomst van de Conservatieve Partij, de partij van Theresa May, is amper gestart zondagmorgen en meteen duiken al signalen op van een diepe crisis. De verdeelheid onder de Tories over de brexit en vooral over de aanpak van premier én partijvoorzitter Theresa May in deze brexit, blijkt groot.

'Wat mij drijft, en wat de regering drijft, is het nationale belang. Daarom roep ik iedereen vandaag op om te focussen op dat nationale belang.' Theresa May Britse premier

Premier May kwam tijdens het partijcongres zelf nog niet aan het woord, maar ze gaf een interview aan de BBC waar ze pleitte voor eensgezindheid tussen de partijleden. 'Mijn boodschap aan de partij is de volgende: laat ons samen nadenken over de beste deal voor het VK.' Ze benadrukte dat haar criticasters eerst en vooral aan hun land moesten denken. 'Wat mij drijft, en wat de regering drijft, is het nationale belang. Daarom roep ik iedereen vandaag op om te focussen op dat nationale belang.'

Boris Johnson

Boris Johnson, de vroegere minister van Buitenlandse Zaken in het VK én een felle tegenstander van May, verzwaarde zijn kritiek op May deze morgen nog en viel haar persoonlijk aan door te stellen dat haar plan 'deranged', of waanzinnig, is. Dit in een interview met Sunday Times. Johnson komt later op de dag ook aan het woord op de bijeenkomst.

Kostprijs van de brexit: 560 miljoen euro per dag De beslissing van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te stappen, kost zo'n 500 miljoen Britse pond (560 miljoen euro) per dag, blijkt uit een studie van het Centre for European Reform. Waarmee duidelijk is dat de brexit tot zover geen economische voordelen heeft voor het VK, zo meldt de studie. Nog volgens het Centre for European Reform, een studibureau afhankelijk van de Europese Unie, is de omvang van de Britse economie vandaag 2,5 procent kleiner dan moest het VK beslist hebben van binnen Europa te blijven.

Sommige Tories vragen openlijk dat May aftreed als premier. Zeker omdat Johnson benadrukt dat het VK een leider nodig heeft die volledig achter de brexit staat en niet iemand zoals May, die in zijn ogen teveel toegevingen doet aan Europa.

May vocht tegen die verwijten terug in haar gesprek met de BBC. 'Ik geloof in de brexit. Maar ik geloof vooral in een brexit zoals we die aan de Britten hadden vooropgesteld, en dus in een brexit die ons succesvol zal maken in de toekomst en onze jobs zal garanderen.'