Britse premier: Rusland 'heel waarschijnlijk' verantwoordelijk voor gifgasaanslag

Het is 'heel waarschijnlijk' dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanslag met gifgas op Britse bodem op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal. Dat heeft de Britse premier Theresa May maandagavond verklaard voor het Britse parlement.

May baseert zich voor haar beschuldiging op het feit dat het gebruikte zenuwgas 'van militaire kwaliteit' was en dat, volgens de Tory-politica, dat gas 'door Rusland is ontwikkeld'. In de vorm van een ultimatum geeft May Moskou tot dinsdagavond om de OPCW, de organisatie die toeziet op het gebruik van chemische wapens, tekst en uitleg te bezorgen.

Voorts zal de Russische ambassadeur in Londen op het matje geroepen worden.