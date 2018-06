Britse premier belooft 23 miljard extra voor gezondheidszorg na Brexit

De Britse premier Theresa May probeert de rangen in haar regering te sluiten na een zware clash over de Brexit.

Dat doet ze door de Britten nog meer geld voor de NHS, de publieke gezondheidszorg, nog meer geld te beloven dan de Brexiteers tijdens hun campagne in het vooruitzicht hadden gesteld. De National Health Service, die 70 jaar bestaat, kampt al jaren met een chronisch gebrek aan geld. Dat maakt de NHS tot een vaak terugkerend verkiezingsthema.

May houdt de Britren een cashlawine voor de NHS voor. 'Over vijf jaar, in 2024, zal de NHS 20 miljard pond (22,8 miljard) euro meer krijgen dan vandaag', klonk het in een radio-interview. Het geld zal deels komen van belastingverhogingen en deels van fondsen die Groot-Brittannië niet langer zal doorstorten aan de Europese Unie na de geplande Brexit.

Over vijf jaar, in 2024, zal de NHS 20 miljard pond (22,8 miljard) euro meer krijgen dan vandaag. Theresa May Britse premier

Met haar uitspraken probeert May de rangen binnen haar minderheidscoalitie te sluiten. May sukkelt van crisis naar crisis rond de Brexit. Ze wordt belaagd vanuit de EU in Brussel, van binnen haar eigen regering door Brexit-rebellen, en van in het Britse parlement.

'Er is het geld dat we niet langer naar Brussel sturen. Maar om de NHS de financiering te geven die nodig is voor de toekomst, volstaan de brexit-dividenden niet en zal het land een beetje meer moeten bijdragen'. De Britse media zetten zich meteen schrap voor mogelijke belastingverhogingen. Volgens May zal de minister van Financiën bekijken hoe die extra bijdrage ingevuld kan worden. Dat zou klaar moeten zijn voor een geplande audit van de overheidsuitgaven volgend jaar.

Zoenoffer

De belofte van May is ook een zoenoffer aan het Remain-kamp. Bij het referendum in 2016 over de Brexit koos bijna de helft van de Britten - 48 procent - ervoor deel te blijven van de EU. Zij blijven bijzonder sceptisch over de uitstap uit de EU, die definitief zou moeten worden op 29 maart 2019, net door de totale politieke chaos die maar blijft duren.

De NHS speelde een prominente rol tijdens de campagne in aanloop naar het Brexit-referendum. UKIP-boegbeeld en fervent Brexit-voorstander Nigel Farage beloofde de Britten dat er na vertrek uit de EU 350 miljoen pond (400 miljoen euro) per week zou terugkeren om aan de NHS te spenderen.

Nettosaldo

Na winst door het Brexit-kamp werd Farage in de tv-studio de vernieling in gereden omdat duidelijk werd dat zijn belofte op verkeerde cijfers stutte. Farage zou geen rekening hebben gehouden met de fondsen die van de EU naar Groot-Brittannië terugvloeien, waardoor hij het nettosaldo schromelijk overdreef.

Groot-Brittannië zal na de Brexit - gespreid over decennia - in totaal een bedrag rond 39 miljard pond (45 miljard euro) terugbetalen aan de EU.

39 EU-terugbetaling Groot-Brittannië zal na de Brexit - gespreid over decennia - in totaal rond 39 miljard pond (45 miljard euro) terugbetalen aan de EU.

May wees er gisteren fijntjes op dat zij meer geld naar de NHS wil laten vloeien dan Farage ooit beloofde. 20 miljard pond per jaar, komt neer op 384 miljoen pond per week, wat meer is dan de 350 miljoen van Farage. De minister van Gezondheidszorg, Jeremy Hunt die campagne voerde om in de EU te blijven, liet weten dat Mays belofte iedereen kan verenigen.