Britse premier heeft maandag toponderhoud met Merkel en co

De Britse premier Boris Johnson gaat een gesprek hebben met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en EU-president Jean-Claude Juncker in een poging hun steun te krijgen voor zijn brexitdeal.

Dat schrijft The Sunday Times. De premier biedt de drie Europese leiders de optie hem te helpen met een nieuwe deal of in te stemmen met een vriendelijke versie van een no-dealbrexit eind deze maand, zo schrijft de krant op basis van een bron die van dichtbij betrokken is bij de gesprekken die zijn gevoerd. Dat lijkt het ultieme brexitgesprek te worden, nadat onderhandelaars van de EU en VK dit weekend de gesprekken intensifieerden.

De voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk zei vorige vrijdag nog 'beloftevolle signalen' te hebben gekregen over een mogelijke deal. 'Maar de tijd is nu praktisch op. We moeten echter de kleinste kans benutten om tot een overeenkomst te komen', zei hij.

De deadline van 31 oktober voor een onderhandeld akkoord komt heel dichtbij. Ook al omdat de Britse premier Boris Johnson zijn parlement een deal beloofd heeft tegen de Europese top van 17 en 18 oktober. Zonder compromis moet Johnson volgende zaterdag een kolkend Brits parlement trotseren dat hem verplicht uitstel voor de brexit te vragen aan Europa.

Knelpunt

Hét knelpunt in de brexitonderhandelingen de voorbije jaren was de Ierse ‘backstop’. Dat zijn de garanties die Europa eist dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland, dat de vrede en samenwerking op het eiland niet in het gedrang komen en dat er geen bres geslagen wordt in de Europese interne markt.