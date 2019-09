Britse premier verliest meerderheid in parlement

De Britse premier Boris Johnson verloor dinsdagmiddag zijn meerderheid in het Britse parlement. Een parlementslid van de Conservatieven stapte over naar de pro-Europese Union Liberal Democrats.

Phillip Lee stak de vloer over van het Lagerhuis toen Johnson zijn verklaring aflegde over de G7-top van vorige maand. 'Ik ben tot het besluit gekomen dat het niet mogelijk is de belangen van mijn kiezers en van het land te dienen als conservatief parlementslid', zei Lee in een verklaring.