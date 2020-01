Britse prins Harry en Meghan zetten stap opzij als royals

De laatste maanden had het stel laten blijken het moeilijk te hebben met de druk van de media omwille van hun functie. 'Na maanden van nadenken en interne discussies, hebben wij besliist dit jaar een transitie te maken om een begin te maken aan de uitbouw van een nieuwe progressieve rol in deze instelling (het koningshuis)', zeggen de hertog en hertogin van Sussex.

Prins Harry (35) trouwde op 19 mei 2018 met Meghan Markle en kreeg op 6 mei 2019 een zoon, Archie. De verklaring kwam nadat het gezin was teruggekeerd uit Canada waar het Kerstmis had gevierd. Het werd ook een verlengde vakantie.

Aanvankelijk waren de Britse tabloids in de wolken over de Amerikaans actrice, maar die houding sloeg uiteindelijk helemaal om. Als zesde in de rij voor de troonsopvolging heeft prins Harry een serie klachten ingediend tegen de Daily Mail en The Sun wegens schending van zijn privacy.